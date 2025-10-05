Tăng trưởng kinh tế quý 3-2025 ước đạt 8,22%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Chỉ trong quý 3, nước ta phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 là 4 cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Cả hệ thống đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, trong thời gian rất ngắn. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

Báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào sáng 5-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch Covid-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP

Trong mức tăng trưởng 8,22% của GDP quý 3, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là hơn 3,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng là gần 9,5%, khu vực dịch vụ là hơn 8,5%. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt gần 7,9% so với cùng kỳ, bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là trong tháng 9 và quý 3. Công nghiệp khai khoáng quý 3 có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý 3 tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng hơn 9,9%, đạt kịch bản đề ra (là 9,9%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng gần 3,4% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,3%; nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai được kiểm soát tốt. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, đạt gần 99% dự toán, tăng gần 31% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng gần 56% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt hơn 231.000 doanh nghiệp, tăng hơn 26%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 186%.

LƯU THỦY