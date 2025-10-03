Bộ Tài chính đang xây dựng quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Tại họp báo, trả lời về vấn đề thí điểm sàn giao dịch tiền mã hóa đang được dư luận quan tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch, trong đó có nhiều nhiệm vụ liên quan chính sách thuế, quy trình thuế, kế toán. Kế hoạch này sẽ được gửi đến các đơn vị, phân công cụ thể trách nhiệm để triển khai.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện chưa có hồ sơ đăng ký chính thức của doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản mã hóa. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và có trao đổi ở cấp kỹ thuật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để nắm rõ yêu cầu, điều kiện, qua đó chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ chính thức trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp báo

“Bộ Tài chính sẽ cố gắng sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đề xuất chính thức”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Trong khi đó, ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05 về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Việc thí điểm được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Trên cơ sở đó, UBCKNN đang xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn liên quan việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, bao gồm tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBCKNN chưa nhận được hồ sơ đăng ký chính thức nào từ các doanh nghiệp.

Liên quan vấn đề Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân phải quy định rõ thu nhập từ giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế và quy định này nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ vàng, đại diện Bộ Tài chính cho biết, đã trình Chính phủ phương án đánh thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng nhưng không áp dụng với vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ.

Cụ thể, theo ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), vàng có nhiều loại như vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ... Các giao dịch vàng này đều có các sắc thuế liên quan.

Chẳng hạn, thuế nhập khẩu với vàng miếng là 0%. Với vàng trang sức mỹ nghệ, cục đã báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới. Theo đó, thuế xuất khẩu với vàng trang sức mỹ nghệ là 0%. Về giao dịch vàng nói chung, hiện đã áp dụng thuế giá trị gia tăng và hình thức thu thuế trực tiếp. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thu nhập (nếu có) của doanh nghiệp thì sẽ thu theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với thuế thu nhập cá nhân, ông Huy thông tin, dự thảo luật sửa đổi đang được trình Quốc hội với nhiều nội dung, trong đó có thu thuế với thu nhập cá nhân kinh doanh. Nhưng theo Nghị định 24 và Nghị định 232 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng), cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng nên không thể đánh thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan tới nâng hạng thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, nhà điều hành đã triển khai các giải pháp để phát triển thị trường bền vững, đáp ứng yêu cầu, chiến lược phát triển.

“Chúng tôi đánh giá quá trình này thực hiện tốt và hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận xét, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với tổ chức xếp hạng để có kết quả đánh giá khách quan, minh bạch, công bằng.

LƯU THỦY