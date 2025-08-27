Tập trung khắc phục hậu quả, không để khan hiếm hàng hóa sau bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa tiếp tục ký Công điện số 148/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Công điện nêu, bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13-15, mưa lớn tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung bộ, đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Lực lượng chức năng cắt tỉa cây cối ngã đổ tại trung tâm tỉnh Nghệ An để khôi phục giao thông thông suốt

Theo tổng hợp ban đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ các địa phương tính đến 15 giờ ngày 26-8), bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương; 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 8 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; trên 81.500ha lúa, 4.500ha hoa màu, 1.690ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại... Nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, viễn thông bị sạt lở, sự cố ảnh hưởng tới giao thông, gây mất điện đối với gần 1,6 triệu khách hàng, gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Lực lượng chức năng ở Nghệ An dọn dẹp cây cối ngã đổ do bão

Các địa phương tập trung khắc phục ngay cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30-8), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới; không để người dân không có nơi khám chữa bệnh; khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của nhân dân và công tác cứu trợ.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai chính sách hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định.

Các lực lượng tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ

Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu (nhất là lương thực, vật tư, tấm lợp, gạch ngói để sửa chữa nhà cửa); không để khan hiếm hàng hóa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai, đầu cơ tăng giá bất hợp lý theo đúng quy định của pháp luật...

PHAN THẢO