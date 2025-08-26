Nơi dồn sức khắc phục, chỗ căng mình chạy lũ sau bão số 5

Bão số 5 đổ bộ đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân các tỉnh Bắc miền Trung. Bão tan, trong khi vùng xuôi khẩn trương khắc phục thì miền núi phải đối mặt sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Dồn sức khắc phục

Ngày 26-8, trên nhiều tuyến đường lớn ở tỉnh Nghệ An như Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Mai Hắc Đế, Lê Hồng Phong…, cây xanh bật gốc, đổ la liệt, nhiều đoạn bị chắn ngang gây ách tắc. Không ít mái nhà, bảng hiệu, biển quảng cáo bị gió xé nát. Một số khu vực cột điện gãy, dây điện đứt vắt ngang đường.

Đến chiều cùng ngày, nhiều nơi vẫn chưa có điện, thông tin liên lạc gián đoạn, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Lực lượng chức năng cắt tỉa cây cối ngã đổ tại trung tâm tỉnh Nghệ An để khôi phục các đoạn đường được thông suốt

Ngay sau bão, lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng phương tiện, thiết bị cấp tập dọn cây, khơi thông đường sá, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.

Ông Đặng Khắc Trí (70 tuổi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) nói: “Cây đổ vào mái nhà mà gia đình toàn người già, không xử lý được. Nhờ các chú bộ đội đến giúp, chúng tôi mới yên tâm”.

Các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh dọn dẹp, cắt dọn cây cối, phát quang đường sá sau bão số 5

Tại các xã ven biển Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải, Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), cảnh tượng sau bão ngổn ngang.

Hàng ngàn cây xanh gãy đổ; mái tôn, ngói, bảng hiệu bị cuốn bay; nhiều trụ điện, bờ tường sụp đổ.

Ở Khu du lịch biển Xuân Thành, nhà hàng hải sản của anh Dương Văn Hùng (49 tuổi, trú xã Tiên Điền) gần như tan hoang, toàn bộ hải sản tươi sống nhập về trước bão chết do mất điện, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Anh Dương Văn Hùng xót xa khi số lượng lớn hải sản vừa nhập về đã bị hư hỏng

Bà Nguyễn Thị Toản (60 tuổi, xã Cổ Đạm) rơi vào cảnh khốn khó khi ngôi nhà cấp 4 bị tốc mái, đồ đạc hư hỏng nặng.

Vừa mang bệnh xương khớp, vừa lo khoản nợ gần 200 triệu đồng vay cho con đi xuất khẩu lao động, bà nghẹn ngào: “Sau bão, đi trú tránh trở về thấy nhà ướt sũng, mái tốc hết, tôi chỉ biết khóc”.

Bà Nguyễn Thị Toản buồn rầu trong ngôi nhà đã bị bão làm tốc mái hư hỏng nặng nề

Trong bối cảnh đó, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương kiểm tra, thống kê, huy động lực lượng giúp dân.

160 công nhân, kỹ sư của 4 công ty điện lực Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cũng mang theo phương tiện, trang thiết bị và vật tư cần thiết lên đường ra Hà Tĩnh, để phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho người dân.

Đoàn viên thanh niên ở tỉnh Hà Tĩnh dọn dẹp, cắt dọn cây cối, phát quang đường sá sau bão số 5

Căng mình chạy lũ

Không chỉ chịu thiệt hại do bão, mưa lớn kéo dài sau bão số 5 tiếp tục gây lũ ống, sạt lở, cô lập nhiều bản làng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại xã Sơn Điện (tỉnh Thanh Hóa), mưa lớn gây lũ ống khiến nhiều bản như Na Nghịu, Bun, Ban bị ngập sâu, chính quyền phải sơ tán khẩn cấp 50 hộ dân. Ở xã Điền Lư, 90 hộ dân với 232 nhân khẩu cũng được di dời. Nhiều đoạn quốc lộ 15 qua xã Hồi Xuân bị chia cắt, hàng loạt xã vùng biên như Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành cũng rơi vào cảnh bị cô lập.

Ở tỉnh Nghệ An, xã Mường Típ – nơi từng gánh chịu trận lũ lịch sử cuối tháng 7 – tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ chồng lũ. Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết xã đã chủ động di dời 13 hộ với 85 nhân khẩu ở bản Xốp Xăng đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng trực chiến 24/24. Các xã Nhôn Mai, Tam Quang, Con Cuông, Tiền Phong… cũng ngập cục bộ.

Trước tình hình đó, chính quyền, bộ đội biên phòng, lực lượng cứu hộ tại các địa bàn bị ảnh hưởng lập chốt kiểm soát, ứng trực, vừa lo di dời dân, vừa bảo vệ tài sản, kiên quyết không để xảy ra thêm thiệt hại.

Lực lượng vũ trang ở tỉnh Hà Tĩnh giúp các trường học cắt dọn cây cối đổ ngã sau bão số 5

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp địa phương tập trung cứu trợ, không để dân thiếu đói, thiếu nước sạch, đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Theo báo cáo sơ bộ, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Trung: Tại tỉnh Nghệ An, bão làm 2 người bị thương; 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà tốc mái, 462 nhà ngập nước, 105 nhà phải di dời. Ngoài ra, 13.361ha lúa, hơn 2.000ha hoa màu và 420ha nuôi cá bị hư hỏng; 155 con gia súc bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại khoảng 846 tỷ đồng. Tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn làm hư hỏng 37 ngôi nhà, 2 điểm trường; hơn 529ha lúa, 133ha hoa màu, 55ha nuôi thủy sản bị ngập, gãy đổ. Tại tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã làm 1 người chết, 5 người bị thương; 7 nhà đổ sập, 6.340 nhà tốc mái, 1.129 nhà ngập nước. Ngoài ra, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; hơn 20.800ha lúa, 1.672ha rau màu, 2.457ha cây lâu năm, 15.813 cây xanh gãy đổ. Bão còn làm 45 tấn lương thực ẩm ướt, khoảng 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại, 4 tàu cá chìm. Có 240 cột điện bị gãy; 64 xã, phường mất điện.

Người dân ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do bão số 5 gây ra

Sáng 26-8, ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và xã Lộc Hà khi đi kiểm tra công tác giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 5 tại Hà Tĩnh

Tại xã Lộc Hà, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm gia đình anh Nguyễn Quang Tứ, hộ khó khăn ở thôn Hòa Bình và gia đình bà Trần Thị Sách, hộ chính sách ở thôn Yên Định.

Đây là 2 trong hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 5, với nhà cửa, công trình phụ trợ bị tốc mái, hư hỏng.

Phó Thủ tướng chia sẻ khó khăn, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo, toàn xã có khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình hạ tầng hư hỏng. Tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng mua vật tư, bố trí lực lượng công an, quân sự hỗ trợ nhân dân khắc phục ngay sau bão.

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần “4 tại chỗ”, yêu cầu rà soát đầy đủ các hộ dân bị ảnh hưởng, phân loại đối tượng chính sách, hộ nghèo, người yếu thế để kịp thời hỗ trợ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, động viên gia đình bà Trần Thị Sách ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm gia đình anh Nguyễn Quang Trung, hộ nghèo ở xã Trường Lưu, vừa được Bộ Công an hỗ trợ xây nhà nhưng bị bão làm hư hỏng nặng; đồng thời động viên cô và trò Trường Mầm non Nga Lộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ động viên và trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 5 ở tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực giúp dân sửa chữa nhà cửa, bảo đảm an toàn chỗ ở, sớm ổn định đời sống và học tập; đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt trong triển khai chính sách hỗ trợ.

DUY CƯỜNG - NGUYỄN CƯỜNG - VĂN THẮNG - DƯƠNG QUANG