Tập trung kiểm tra doanh nghiệp vận tải tăng giá mạnh

Ngày 20-3, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương và đơn vị chuyên ngành tăng cường quản lý giá cước vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở xây dựng theo dõi chặt chẽ tác động của giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, nhất là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá cước theo Luật Giá và các quy định pháp luật liên quan.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung vào những doanh nghiệp có mức tăng giá lớn; xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm rà soát, tối ưu phương án tổ chức vận tải, bố trí phương tiện phù hợp nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng để tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả khai thác. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cục quản lý chuyên ngành kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị vận tải thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các đơn vị tăng giá lớn, để kịp thời xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan quản lý chỉ đạo những đơn vị đang áp dụng giá dịch vụ theo khung giá do Nhà nước ban hành nghiên cứu giảm giá, áp dụng mức giá tối thiểu đối với các dịch vụ ít hoặc không bị tác động bởi việc tăng giá xăng dầu.

MINH DUY