Kịp thời cứu sống ngư dân gặp tai nạn lao động trên biển

Sáng 18-10, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, đơn vị vừa cứu nạn một ngư dân gặp tai nạn lao động trên biển.

Tổ quân y khẩn trương sơ cứu ban đầu cho ngư dân

Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 18-10, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tại vùng biển phía Nam, Tàu KN 201 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp từ tàu cá BV 99368TS.

Tàu KN 201 tiếp cận tàu cá và đưa ngư dân sang tàu cấp cứu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tàu KN 201 triển khai cứu nạn và chỉ 30 phút cơ động đã tiếp cận được tàu cá, đưa ngư dân bị nạn sang tàu để cấp cứu.

Ngư dân bị nạn được xác định là ông Đào Văn T. (sinh năm 1983, quê xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang). Khi được đưa lên tàu, ông T. có biểu hiện sốc nhẹ, sốt cao, mặt nhợt nhạt, mất nhiều máu do gãy 3 răng, vỡ xương, gãy quai hàm dưới và có vết rách sâu vùng má trái. Nguyên nhân gây chấn thương là do bị dây cào đập vào mặt khi đang thu lưới.

Sau khi được tổ y tế sơ cứu và trấn an tinh thần, sức khỏe nạn nhân dần ổn định. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, huyết áp và thân nhiệt của nạn nhân trở lại bình thường.

Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe ngư dân tạm ổn định và tiếp tục được đưa vào bờ chăm sóc, theo dõi

Tiếp đó, tổ y tế Tàu KN 201 đã cấp thuốc, dụng cụ y tế và hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá BV 99368TS Đào Văn Q. (sinh năm 1973, quê phường Vũng Tàu, TPHCM) cùng 8 thuyền viên cách chăm sóc, đưa ngư dân bị thương vào bờ tiếp tục điều trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, lực lượng kiểm ngư còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng ngư trường, tặng tờ rơi, cờ Tổ quốc và động viên bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH