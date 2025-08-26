Tây Ninh: Gần 300 gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP

Nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ

Với gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia hội chợ, đây là một trong các chuỗi hoạt động của tỉnh Tây Ninh tổ chức chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết: "Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, tôn vinh những thành quả to lớn trong chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển đất nước. Mỗi gian hàng, mỗi hiện vật, mỗi sản phẩm trưng bày là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường, cho khát vọng đổi mới và sức sáng tạo của nhân dân ta".

Các sản phẩm OCOP trưng bày tại hội chợ mang đậm dấu ấn của quê hương Việt Nam

Hội chợ triển lãm cũng là dịp quảng bá hình ảnh Tây Ninh – một tỉnh giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng cũng đầy năng động, sáng tạo.

Qua hội chợ, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, thưởng thức các món ăn dân dã, đặc sản nức tiếng, đặc biệt là các sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn của quê hương.

Hội chợ với sự tham gia của hàng trăm gian hàng, hàng trăm doanh nghiệp, nghệ nhân sẽ mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ với đa dạng những món ăn dân dã, đặc sản nức tiếng miền Tây

NGỌC PHÚC