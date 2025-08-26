Kinh tế

Tây Ninh: Gần 300 gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP

SGGPO

Ngày 26-8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thương mại, ẩm thực, sản phẩm OCOP của tỉnh Tây Ninh năm 2025.

z6947544850923_5bf063f07aa76f54658e6767184361a4.jpg
Nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ

Với gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia hội chợ, đây là một trong các chuỗi hoạt động của tỉnh Tây Ninh tổ chức chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết: "Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, tôn vinh những thành quả to lớn trong chặng đường 80 năm dựng xây và phát triển đất nước. Mỗi gian hàng, mỗi hiện vật, mỗi sản phẩm trưng bày là minh chứng sinh động cho ý chí kiên cường, cho khát vọng đổi mới và sức sáng tạo của nhân dân ta".

z6947544761089_6aff92f30ebeac2a4f9c2e9be0f0c865.jpg
Các sản phẩm OCOP trưng bày tại hội chợ mang đậm dấu ấn của quê hương Việt Nam

Hội chợ triển lãm cũng là dịp quảng bá hình ảnh Tây Ninh – một tỉnh giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng cũng đầy năng động, sáng tạo.

Qua hội chợ, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, thưởng thức các món ăn dân dã, đặc sản nức tiếng, đặc biệt là các sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn của quê hương.

Hội chợ với sự tham gia của hàng trăm gian hàng, hàng trăm doanh nghiệp, nghệ nhân sẽ mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

z6947545766052_b77d6719141d079fd2c532039a134fe2.jpg
Hội chợ với đa dạng những món ăn dân dã, đặc sản nức tiếng miền Tây
NGỌC PHÚC

Từ khóa

hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP món ăn dân dã “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn