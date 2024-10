Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hưng Hà

Tối 3-10, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Vũ Văn Hạnh (sinh năm 1970, ở xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) là Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hưng Hà để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Vũ Văn Hạnh trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1966, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình). Trước khi bị bắt tạm giam, ông Dương từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà; Phó Giám đốc Sở NN-PTNN Thái Bình và Phó Giám đốc Sở KHCN Thái Bình.

MINH KHANG