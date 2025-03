Tháng 3 về, áo dài rực rỡ trên từng góc phố

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11, UBND TPHCM kêu gọi người dân thành phố tham gia chương trình “Đồng hành cùng áo dài Việt”. Hoạt động nhằm khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Phụ nữ quận 4 rạng rỡ, duyên dáng trong chiếc áo dài truyền thống trên đường phố

Những ngày qua, hàng ngàn hội viên phụ nữ khắp thành phố hào hứng tham gia các chương trình đồng diễn áo dài; tham quan, chụp ảnh áo dài để giới thiệu những điểm đến nổi bật: Bưu điện TPHCM, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bình Tây, miếu Bà Thiên Hậu…

Nữ tiểu thương tại chợ Hòa Hưng (quận 10) chọn chiếc áo dài cho mình tại gian hàng “Áo dài yêu thương”

Các nhà may, đơn vị bán vải áo dài tham gia chương trình bằng cách giảm giá may áo dài, vải và phụ kiện. Các bảo tàng, Thảo cầm viên và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động như triển lãm áo dài, trải nghiệm may áo dài, giảm giá vé cho du khách mặc áo dài và tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa áo dài. Đặc biệt, chương trình “Áo dài yêu thương” đã tiếp nhận hàng ngàn chiếc áo dài trao tặng đến phụ nữ khó khăn, nữ công nhân lao động.

Thiếu nữ thành phố xếp hình ngôi sao hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11 năm 2025

Phụ nữ quận 5 trong trang phục áo dài, tay cầm cờ đỏ sao vàng, hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

HỒNG HẢI - DŨNG PHƯƠNG