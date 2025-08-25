Thành lập 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo nhóm ngành công nghệ chiến lược

Sáng 25-8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, thuộc Bộ Tài chính) đã tổ chức lễ công bố thành lập 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược.

Ba mạng lưới đổi mới sáng tạo gồm: lượng tử (VNQuantum); an ninh mạng (ViSecurity); hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).

Sự kiện diễn ra trong thời điểm đặc biệt có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, khẳng định quyết tâm của thế hệ hôm nay trong việc xây dựng một đất nước độc lập, tự cường, tự chủ bằng sức mạnh của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và trí tuệ Việt Nam, cùng sự kết hợp với thành tựu kỹ thuật của nhân loại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thành Trung cho biết, với việc thành lập 3 mạng lưới mới, Bộ Tài chính đã dần hình thành một hệ sinh thái trí tuệ Việt toàn cầu, một cộng đồng đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt giúp đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong một số lĩnh vực trọng yếu.

Sự ra mắt của 3 mạng lưới không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn khởi đầu cho một chương mới trong hành trình làm chủ công nghệ của Việt Nam; là bước đi chiến lược tạo ra bệ phóng vững chắc, giải phóng tiềm năng và kết nối những bộ óc tinh hoa nhất để tạo động lực cốt lõi cho một nền kinh tế tri thức, tự cường và thịnh vượng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thành Trung phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo

3 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược nói trên là các mạng lưới thành phần của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Bộ Tài chính giao cho NIC bảo trợ.

Đến nay, NIC đã bảo trợ thành lập 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng. Cùng với đó là 5 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược để phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.

Trong khuôn khổ lễ công bố, NIC và các mạng lưới thành viên cũng đã trao các thỏa thuận hợp tác.

LƯU THỦY