Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là 1 phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng có: 1 Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch nước.

Các ủy viên gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an; 1 phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo; 1 Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; 1 Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng Tiểu ban Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Các ủy viên còn có: Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội đồng Bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có bộ máy giúp việc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, có địa điểm làm việc tại Nhà Quốc hội, có con dấu, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo; có quyền trưng tập cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội giúp việc cho hội đồng.

Hội đồng kết thúc nhiệm kỳ sau khi trình Quốc hội khóa mới về báo cáo tổng kết cuộc bầu cử cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định.

ANH PHƯƠNG