Thanh minh trong tiết tháng 3

“Ngày 4-4-2025 là ngày Tết Thanh minh, còn chỉ mấy ngày nữa thôi là đến rồi…”, An lẩm bẩm, rồi đếm từng đốt ngón tay để kiểm tra số ngày. An tự nhắc mình ngày về tảo mộ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

An nhớ, ngày xưa, khi mẹ còn sống, năm nào cô cũng chạy xe máy chở mẹ về quê ở Thuận An, Bình Dương để tảo mộ, nhổ cỏ rác, lau dọn các ngôi mộ dòng họ. Sau đó, hai mẹ con sẽ lần lượt cắm bông, chưng trái cây, bánh, thắp nhang khắp các ngôi mộ.

Những lúc này, mẹ hay bảo: “Tết Thanh minh là phong tục truyền thống, là ngày để con cháu trong dòng tộc hội tụ về, cùng thắp nén nhang thơm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân ông bà tổ tiên đã trao tặng cho con cháu một cuộc sống ấm no, sung túc, hạnh phúc, bình an”.

Mỗi lần mẹ dạy, An thường lặng im lắng nghe, cô cảm nhận được tình cảm đong đầy trong từng câu nói của mẹ. Tuy nhiên, tuổi trẻ mà, nghe cũng là để biết vậy thôi, dù trong lòng cô vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dạy, nhưng mức độ cảm nhận, tư duy và tâm ý thì vẫn chưa sâu sắc...

Công việc của Tết Thanh minh không nhiều, nhưng cũng mất cả buổi. Trời tháng 3 âm lịch thường hay nắng gắt, An lăng xăng, tất bật phụ mẹ, nhưng chạy loanh quanh một lúc là mồ hôi ướt mặt, tóc mai bết dính vào vầng trán dô hơi ương bướng. An tính than mệt, mà quay sang thấy lưng áo mẹ còn ướt đẫm hơn gương mặt của mình, nên thôi. An vội tìm cây quạt giấy trong túi, rồi lại gần mẹ, trao tặng cho mẹ mấy đợt gió mát rượi và hỏi: “Con quạt mẹ thấy mát không?”. Mẹ quay sang nhìn An cười, nụ cười hiền từ và thật đẹp...

Rồi một ngày, nụ cười đẹp và gương mặt hiền dịu của mẹ An được in trên bia đá của một ngôi mộ nhỏ trong khu mộ dòng họ. Từ đấy, ngày cận Tết Nguyên đán và Tết Thanh minh hàng năm, chưa ngày nào An vắng mặt ở khu mộ dòng họ. Mẹ mất, An đã thay mẹ nhận nhiệm vụ thiêng liêng: khắc nhớ ngày tảo mộ, tri ân và tưởng nhớ ông bà tổ tiên.

Vài ngày nữa lại đến Tết Thanh minh, An chợt nhớ mẹ cha quay quắt! Những kỷ niệm, hồi ức đẹp như nhận được thông điệp của trái tim, hiển hiện trong tâm trí An như những thước phim quay chậm, đong đầy những hình ảnh yêu thương, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười hiền hậu, những cuộc chuyện trò chân tình, tấm lòng và tình yêu thương của mẹ cha mãi thấm đẫm nghĩa ân… Nước mắt cô cứ thế trào dâng, trái tim thổn thức với thật nhiều cảm xúc!

Nén chút tủi hờn, chút yêu thương, nỗi niềm vương vấn thương tưởng, An tự nhủ với sự yếu mềm của trái tim bé nhỏ, với mẹ ở nơi xa: “Con gái của mẹ sẽ mãi mãi khắc nhớ những kỷ niệm đẹp con đã có cùng với gia đình, bên cha mẹ!

Tết Thanh minh này con sẽ lại về với mẹ cha, để con được thắp nén tâm nhang chất chứa thật nhiều tình yêu thương của con trẻ luôn nhớ thương cha mẹ, nhớ ơn ông bà tổ tiên đã luôn là nguồn cội, là niềm tự hào, là động lực để con cháu hôm qua, hôm nay và mai sau vững vàng hơn trong hành trình cuộc sống”.

BẢO LÂM