Tháo gỡ để Lotte tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Công ty Lotte khẳng định nếu các khó khăn, kiến nghị được tháo gỡ, công ty quyết tâm tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City.

Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì, có sự tham gia của đại diện sở ngành TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 3-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, lãnh đạo UBND TPHCM đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe nhà đầu tư.

Sau buổi làm việc, ngày 12-9, UBND TPHCM đã có văn bản 1758 báo cáo Thủ tướng. Trong đó, UBND TPHCM báo cáo rõ 2 kiến nghị của nhà đầu tư về việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% theo nghị định 103/2024 và kiến nghị cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Chủ tịch UBND TPHCM thông tin thêm, Chính phủ đã gửi văn bản yêu cầu các bộ ngành báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc, chiều 3-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao uy tín, năng lực của nhà đầu tư Lotte. “Phía công ty đã bỏ nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho dự án này. Vừa qua có những vướng mắc như vậy, tôi đề nghị Lotte tiếp tục đồng hành với TPHCM, kiến nghị với Chính phủ, tháo gỡ để Lotte tiếp tục thực hiện dự án”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đại diện Lotte chia sẻ, sau các buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM, đặc biệt là sau khi nhận được văn bản báo cáo của UBND TPHCM gửi Chính phủ, phía công ty đã thảo luận kỹ lưỡng. “Chúng tôi thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, đề xuất để có cơ hội tiếp tục thực hiện dự án”, vị đại diện Lotte nêu rõ, đồng thời khẳng định, nếu các kiến nghị của Công ty được giải quyết thì sẽ quyết tâm thực hiện dự án này.

Đại diện nhà đầu tư Lotte phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một vấn đề phát sinh hiện nay là thông báo nộp tiền sử dụng đất đã được cơ quan thuế TPHCM ban hành, đã có hiệu lực. Ông Phan Văn Dũng, Phó trưởng Thuế TPHCM cho biết, tính đến nay, số tiền phạt chậm nộp tính theo tỷ lệ 0,03%/ngày đã lên tới khoảng 120 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, phía Lotte kiến nghị được tạm dừng hiệu lực của thông báo nộp tiền sử dụng đất trong lúc chờ Chính phủ giải quyết các kiến nghị.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết việc này hiện chưa có trong các quy định. Do vậy trong kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM cần nêu rõ nội dung này để được xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện Công ty Lotte sau buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết lại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định TPHCM kiên định với tinh thần lắng nghe, nỗ lực hết sức mình để tháo gỡ và luôn đồng hành với các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư an toàn, tin cậy, hấp dẫn.

MAI HOA