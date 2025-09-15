The Men trở lại mạnh mẽ với podcast kể chuyện âm nhạc

The Men công bố ra mắt podcast âm nhạc

Theo The Men, đây không chỉ là nơi khán giả nghe lại những giai điệu gắn liền với nhóm hơn một thập niên, mà còn có thể khám phá những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu: về The Men, sự nghiệp, âm nhạc và tình yêu. Podcast sẽ ra mắt vào 19 giờ thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18-9, trên kênh YouTube The Men Official. Nhóm nhạc bày tỏ muốn thông qua podcast mở ra cách kết nối mới với khán giả, gần gũi hơn, sâu sắc hơn, và vẫn giữ nguyên tinh thần của nhóm từ trước đến nay.

Không ồn ào, The Men là một “thương hiệu tình ca” riêng biệt trong V-pop. Họ có lượng người hâm mộ nhất định, sẵn sàng đồng hành qua từng giai đoạn. Khi nhiều nghệ sĩ chạy theo MV bạc tỷ, The Men chọn dành tâm huyết cho những đêm nhạc trực tiếp. Mỗi đêm nhạc mới đây trong "The Men Live tour - Cảm xúc trở lại" của nhóm luôn “cháy vé” - minh chứng cho sức hút bền bỉ. Với họ, sân khấu là nơi để hát, là nơi sống cùng cảm xúc khán giả, tạo nên hành trình kết nối không nền tảng nào thay thế được.

"The Men Live tour - Cảm xúc trở lại" của nhóm The Men tại TPHCM

"The Men Live tour - Cảm xúc trở lại" tại Quảng Ninh

The Men không chỉ gợi nhắc ký ức bằng những bản hit cũ, họ còn khẳng định mình bằng cách kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, nỗ lực bắt nhịp xu hướng. Mới đây, nhóm ra mắt hai ca khúc mới, đang nhận được khán giả chú ý là Có thương thêm ai được đâu (sáng tác Đông Thiên Đức), Yêu thật lòng đâu dễ quên (sáng tác Thanh Hưng).

TIỂU TÂN