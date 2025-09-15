Văn hóa - Giải trí

The Men trở lại mạnh mẽ với podcast kể chuyện âm nhạc

SGGPO

Sau hai đêm liveshow bùng nổ tại TPHCM và Hạ Long (Quảng Ninh), tối 14-9, nhóm nhạc The Men thông tin khởi động dự án mới là podcast mang tên The Men: Chuyện đàn ông và những bản tình ca.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-14 lúc 22.04.56.png
The Men công bố ra mắt podcast âm nhạc

Theo The Men, đây không chỉ là nơi khán giả nghe lại những giai điệu gắn liền với nhóm hơn một thập niên, mà còn có thể khám phá những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu: về The Men, sự nghiệp, âm nhạc và tình yêu. Podcast sẽ ra mắt vào 19 giờ thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18-9, trên kênh YouTube The Men Official. Nhóm nhạc bày tỏ muốn thông qua podcast mở ra cách kết nối mới với khán giả, gần gũi hơn, sâu sắc hơn, và vẫn giữ nguyên tinh thần của nhóm từ trước đến nay.

Không ồn ào, The Men là một “thương hiệu tình ca” riêng biệt trong V-pop. Họ có lượng người hâm mộ nhất định, sẵn sàng đồng hành qua từng giai đoạn. Khi nhiều nghệ sĩ chạy theo MV bạc tỷ, The Men chọn dành tâm huyết cho những đêm nhạc trực tiếp. Mỗi đêm nhạc mới đây trong "The Men Live tour - Cảm xúc trở lại" của nhóm luôn “cháy vé” - minh chứng cho sức hút bền bỉ. Với họ, sân khấu là nơi để hát, là nơi sống cùng cảm xúc khán giả, tạo nên hành trình kết nối không nền tảng nào thay thế được.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-14 lúc 22.05.46.png
"The Men Live tour - Cảm xúc trở lại" của nhóm The Men tại TPHCM
Ảnh chụp Màn hình 2025-09-14 lúc 22.05.20.png
"The Men Live tour - Cảm xúc trở lại" tại Quảng Ninh

The Men không chỉ gợi nhắc ký ức bằng những bản hit cũ, họ còn khẳng định mình bằng cách kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, nỗ lực bắt nhịp xu hướng. Mới đây, nhóm ra mắt hai ca khúc mới, đang nhận được khán giả chú ý là Có thương thêm ai được đâu (sáng tác Đông Thiên Đức), Yêu thật lòng đâu dễ quên (sáng tác Thanh Hưng).

Tin liên quan
TIỂU TÂN

Từ khóa

The Men The Men trở lại podcast âm nhạc những bản tình ca

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn