Chăm sóc người cao tuổi toàn diện hơn nhờ trí tuệ nhân tạo

Theo PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tăng hiệu quả điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn là chủ đạo.

Ngày 31-10, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) tổ chức hội nghị khoa học Lão khoa trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hội trường Thống Nhất. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bệnh viện.

Theo PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, chuyển đổi số và AI tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có y tế.

AI đặc biệt hiệu quả trong chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, giúp theo dõi xuyên suốt 24/24 và giảm nhẹ áp lực cho y tế cơ sở. Tại bệnh viện, chuyển đổi số và ứng dụng AI giúp chẩn đoán sớm, điều trị và phục hồi chức năng cho người cao tuổi hiệu quả.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh phát biểu

"Tuy nhiên, cốt lõi vẫn là vấn đề con người. Lĩnh vực lão khoa đang gặp khó khăn khi thiếu đội ngũ nhân sự có chuyên môn", BS Lê Đình Thanh nói.

Vì vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng điều trị, nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Thống Nhất đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo về chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế; đồng thời, hình thành trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi với chất lượng sống tốt, hiện đại.

Sau 50 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Thống Nhất định hướng là một bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 4.500 đến 5.000 lượt khám ngoại trú, công suất nội trú 1.200 giường nhưng luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh nhân chủ yếu là người lớn tuổi của TPHCM và mắc nhiều bệnh lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị khoa học sáng 31-10

Hội nghị Lão khoa trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo diễn ra trong 1,5 ngày với gần 200 báo cáo khoa học. Đây là cơ hội để giới chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh các chủ đề về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong y học hiện đại, với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện hơn.

GIAO LINH