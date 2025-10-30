Quảng Ngãi: Khiêng võng, băng rừng đưa sản phụ nguy kịch đi cấp cứu

Một sản phụ mang thai tuần thứ 38 ở xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, bị giật tiền sản. Lực lượng chức năng xã Sơn Tây đã dốc toàn lực, khiêng võng, băng rừng, vượt đoạn đường sạt lở đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, vào 15 giờ 30 phút chiều 30-10, Sở Y tế nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về sản phụ Đ.T.D, mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng bị tiền sản giật nặng.

Để kịp thời cứu sản phụ bị tiền sản giật, Trung tâm Y tế Sơn Tây phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực ứng trực trên toàn tuyến đường từ xã Sơn Tây xuống Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng khiêng võng, băng rừng, vượt núi đưa sản phụ đi cấp cứu

Trước những đoạn đường sạt lở, dốc đứng, lực lượng chức năng phải căng võng khiêng sản phụ, băng rừng, vượt núi, dốc toàn lực đưa sản phụ xuống vùng an toàn.

Sản phụ được khiêng bằng võng

Sau gần 1,5 giờ di chuyển gian nan, đoàn đã đến được xã Sơn Hạ, nơi xe cứu thương chờ sẵn để tiếp tục đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cách đó khoảng 40km.

Hơn 1,5 giờ di chuyển gian nan mới đến được nơi xe cứu thương ứng trực

Phương án duy nhất để cứu bệnh nhân là phải mổ cấp cứu. Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phòng mổ, kịp thời tiếp nhận và phẫu thuật cho sản phụ D.

NGUYỄN TRANG