Bệnh viện Thống Nhất nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 1-11, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện Thống Nhất

Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, GS-BS Nguyễn Thiện Thành cùng tập thể cán bộ, y bác sĩ đã tiếp nhận cơ sở Bệnh viện Vì Dân, tổ chức xây dựng đội ngũ và thành lập Quân y viện Thống Nhất.

Ngày 1-11-1975, cơ sở tiếp nhận điều trị bệnh nhân đầu tiên, và gần 10 tháng sau, ngày 27-8-1976, bệnh viện chính thức lấy tên là Bệnh viện Thống Nhất.

Trải qua nửa thế kỷ phát triển, đồng hành với lịch sử của đất nước và TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất đã có những đóng góp quan trọng, ghi dấu cống hiến của các thế hệ thầy thuốc.

Vừa bước ra từ khói lửa chiến tranh, đội ngũ y bác sĩ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để bảo đảm công tác điều trị, bằng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và lòng tận tuỵ.

Trong đại dịch Covid-19, Bệnh viện Thống Nhất tiên phong tham gia tất cả các nhiệm vụ phòng chống dịch, góp phần cùng TPHCM đẩy lùi dịch bệnh.

Hiện nay, bệnh viện triển khai thành công và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, nhiều chuyên khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với quy mô 1.200 giường, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.200 lượt khám ngoại trú mỗi ngày và 5.000 bệnh nhân nội trú.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Cờ Truyền thống của TPHCM cho Bệnh viện Thống Nhất

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những thành tựu và đóng góp xuất sắc của Bệnh viện Thống Nhất. Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục hoàn thiện đề án, phát triển bệnh viện trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kỹ thuật cao.

Đồng thời, nghiên cứu thành lập trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, phục vụ cán bộ và nhân dân, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM tại lễ kỷ niệm sáng 1-11

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Trong dịp đặc biệt này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện Thống Nhất; trao Huân chương Lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

Ngoài ra, 6 tập thể, cá nhân của Bệnh viện Thống Nhất cũng vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng Cờ Truyền thống của UBND TPHCM cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất.

GIAO LINH