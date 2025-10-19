Thí sinh TPHCM giành giải nhất, nhì cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. Giải nhất cuộc thi đã được trao cho dự án Cà Mèn của nhóm thí sinh đến từ TPHCM.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025

Ban tổ chức cho biết, trong số 228 hồ sơ dự án từ 34 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc, ban giám khảo đã chọn 30 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết cuộc thi, trong đó có 8 dự án của thanh niên là người dân tộc Dao, Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái.

Các dự án tập trung vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa dân tộc. Tại vòng chung kết, đại diện chủ các dự án thuyết trình về nội dung, mục tiêu, doanh thu, tiềm năng phát triển của dự án và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Kết quả, giải nhất cuộc thi được trao cho dự án Cà Mèn của nhóm thí sinh do Nguyễn Đức Nhật Thuận làm đại diện (TPHCM). Đây là dự án cung cấp các món đặc sản của quê hương theo hình thức đóng gói đông lạnh như: bánh canh cá lóc, miến lươn, bún lươn xào nghệ, bánh canh cua kèm gia vị. Từ một cửa hàng nhỏ, dự án Cà Mèn đã phát triển, có sản phẩm xuất khẩu chính ngạch đi Mỹ, Canada, Australia, Anh… với doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải nhất cuộc thi cho Nguyễn Đức Nhật Thuận, đại diện nhóm làm dự án Cà Mèn

Giải nhì của cuộc thi được trao cho 2 dự án: Ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa vào quá trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo theo hướng hữu cơ của thí sinh Trần Tài (TPHCM) và Du lịch nông nghiệp trải nghiệm của thí sinh Nguyễn Hữu Nhơn (Lâm Đồng).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao 2 giải nhì cuộc thi

Giải ba được trao cho 3 dự án: Sệt - nước chấm lá chúc của nhóm thí sinh đến từ An Giang; Trà cánh hạc Bạch Vân – Trà sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm và giáo dục xanh của nhóm thí sinh đến từ Thái Nguyên; Sản xuất đệm bông gạo truyền thống của nhóm thí sinh đến từ Sơn La.

Ban tổ chức trao 3 giải ba của cuộc thi

Bên cạnh việc được nhận bằng khen, giấy chứng nhận và phần thưởng bằng tiền mặt, một số dự án được giải có thể được hỗ trợ vốn và tư vấn để khởi nghiệp.

BÍCH QUYÊN