Thí sinh Vietnam’s Next Top Model kể chuyện thanh niên Việt Nam bằng video ngắn

Tập 5 chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025 lên sóng tối 31-8 đã đưa khán giả đến với hành trình đầy cảm xúc tại Thủ đô Hà Nội. Không chỉ thử thách sáng tạo, đây còn là dịp các thí sinh thể hiện tình yêu Tổ quốc, khát vọng thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tập 5 chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025

Sau các thử thách ở 4 tập trước, Top 10 của Vietnam’s Next Top Model 2025 đã có mặt tại Hà Nội trong không khí đặc biệt khi cả nước đang hân hoan hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Đây là bối cảnh cho tập 5, nơi các thí sinh được thử thách bản thân không chỉ ở kỹ năng nghề nghiệp mà còn ở trách nhiệm của một người trẻ trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Mở đầu tập 5, các thí sinh tham gia Master class (lớp học nâng cao) cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm - khách mời hướng dẫn kỹ năng diễn xuất trước ống kính. Với phần thi quay tạo video ngắn trên nền nhạc ca khúc Nguyện là người Việt Nam, nữ ca sĩ giúp thí sinh học cách kiểm soát biểu cảm gương mặt, ánh mắt, khẩu hình, thần thái để có thể truyền tải cảm xúc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hướng dẫn kỹ năng cho thí sinh

Trong thử thách tại Hà Nội, Top 10 được chia thành 3 đội. Nhiệm vụ của họ là thực hiện một video ngắn tối đa 3 phút, kể câu chuyện về thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới: dám ước mơ, biết hành động, tràn đầy tình yêu, niềm tự hào dân tộc.

Sau nhiều nỗ lực, Đội A (Ái Băng – Trà Mỹ – Tuyết Mai – Mỹ Ngân) tạo dấu ấn bằng phần thuyết trình khéo léo.

Trong khi đó, Đội B (Mai Hoa – Bảo Ngọc – Kim Thanh) lại khiến ban giám khảo xúc động khi khéo léo lồng ghép câu chuyện có thật từ gia đình của Mai Hoa: ký ức thời chiến qua lời kể của người bà, những hình ảnh hiện tại của một Việt Nam hòa bình. Thông điệp “Hòa bình đẹp lắm” của họ mang đến nhiều cảm xúc.

Đội C (Mi Lan – Giang Phùng – Diệp Lục) lại bộc lộ nhiều hạn chế khi thiếu sự gắn kết, dẫn đến sản phẩm rời rạc cả về câu chuyện lẫn thông điệp.

Tập 6 Vietnam’s Next Top Model 2025 sẽ lên sóng lúc 20 giờ ngày 7-9 trên VTV9 và 20 giờ 30 trên kênh YouTube MultiTV Official.

TIỂU TÂN