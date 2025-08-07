Thu phí tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

Ngày 7-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã công bố việc tổ chức thu phí và ban hành mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, thời điểm áp dụng từ 0 giờ, ngày 10-8; đơn giá dịch vụ sử dụng 2.000 đồng/PCU/km; hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng; phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% các làn thu phí tại tất cả các trạm.

Các phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng, trừ các trường hợp được miễn căn cứ theo Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

(Mức giá dịch vụ bao gồm 8% thuế VAT)

STT

Phương tiện

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đồng)

1

2

3

4

5

6

7

TPHCM - Trung Lương

↔

QL1A

TPHCM - Trung Lương

↔

QL50

TPHCM - Trung Lương

↔

Nguyễn Văn Tạo

TPHCM- Trung Lương

↔

Phước An

TPHCM- Trung Lương

↔

QL51

QL1A

↔

QL50

QL1A

↔

Nguyễn Văn Tạo

1

Xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; xe buýt

5.341

25.625

41.531

97.848

111.694

20.284

36.190

2

Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

8.012

38.438

62.296

146.772

167.540

30.427

54.285

3

Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

10.682

51.251

83.062

195.696

223.387

40.569

72.380

4

Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; container dưới 40 feet

13.353

64.064

103.827

244.620

279.234

50.711

90.475

5

Xe tải từ 18 tấn trở lên; container từ 40 feet trở lên

21.364

102.502

166.124

391.392

446.774

81.137

144.759



STT

Phương tiện

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đồng)

8

9

10

11

12

13

14

15

QL1A ↔ Phước An

QL1A

↔

QL51

QL50

↔ Nguyễn Văn Tạo

QL50

↔

Phước An

QL50

↔

QL51

Nguyễn Văn Tạo ↔ Phước An

Nguyễn Văn Tạo ↔

QL51

Phước An

↔

QL51

1

Xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; xe buýt

92.507

106.353

15.905

72.223

86.068

56.317

70.163

13.846

2

Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

138.760

159.529

23.858

108.334

129.102

84.476

105.244

20.768

3

Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

185.014

212.705

31.811

144.445

172.136

112.634

140.325

27.691

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container dưới 40 feet

231.267

265.881

39.764

180.556

215.170

140.793

175.407

34.614

5

Xe tải từ 18 tấn trở lên; container từ 40 feet trở lên

370.028

425.410

63.622

288.890

344.273

225.268

280.651

55.382



BÍCH QUYÊN