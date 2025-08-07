Xã hội

Giao thông

Thu phí tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

SGGPO

Ngày 7-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã công bố việc tổ chức thu phí và ban hành mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, thời điểm áp dụng từ 0 giờ, ngày 10-8; đơn giá dịch vụ sử dụng 2.000 đồng/PCU/km; hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng; phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% các làn thu phí tại tất cả các trạm.

Các phương tiện sử dụng dịch vụ trên tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng, trừ các trường hợp được miễn căn cứ theo Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

(Mức giá dịch vụ bao gồm 8% thuế VAT)

STT
 Phương tiện
Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đồng)
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
TPHCM - Trung Lương

QL1A
TPHCM - Trung Lương

QL50
 TPHCM - Trung Lương

Nguyễn Văn Tạo
 TPHCM- Trung Lương

Phước An
 TPHCM- Trung Lương

QL51
 QL1A

QL50
QL1A

Nguyễn Văn Tạo
1
 Xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; xe buýt
5.341
 25.625
 41.531
 97.848
 111.694
 20.284
 36.190
2
 Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
 8.012
 38.438
 62.296
 146.772
 167.540
 30.427
 54.285
3
 Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn
 10.682
 51.251
 83.062
 195.696
 223.387
 40.569
 72.380
4
 Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; container dưới 40 feet
 13.353
 64.064
 103.827
 244.620
 279.234
 50.711
 90.475
5
 Xe tải từ 18 tấn trở lên; container từ 40 feet trở lên
 21.364
 102.502
 166.124
 391.392
 446.774
 81.137
 144.759
STT
 Phương tiện
Mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (đồng)
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
QL1A ↔ Phước An
 QL1A

QL51
 QL50
↔ Nguyễn Văn Tạo
 QL50

Phước An
 QL50

QL51
 Nguyễn Văn Tạo ↔ Phước An
Nguyễn Văn Tạo ↔
QL51
 Phước An

QL51
1
 Xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; xe buýt
92.507
106.353
15.905
72.223
86.068
56.317
70.163
13.846
2
 Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
 138.760
159.529
23.858
108.334
129.102
84.476
105.244
20.768
3
 Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn
 185.014
212.705
31.811
144.445
172.136
112.634
140.325
27.691
4
 Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container dưới 40 feet
 231.267
265.881
39.764
180.556
215.170
140.793
175.407
34.614
5
 Xe tải từ 18 tấn trở lên; container từ 40 feet trở lên
 370.028
425.410
63.622
288.890
344.273
225.268
280.651
55.382
BÍCH QUYÊN

