Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 18-9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam


Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với đồng chí Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Thủ tướng ban hành quyết định số 2088/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt.

Thủ tướng ban hành Quyết định số 2087/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

