Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự đại nhạc hội “V Fest - Vietnam Today”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại “V Fest - Vietnam Today”

Đến dự và phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Thủ tướng khẳng định: “Trong các văn kiện của Đại hội Đảng đã xác định: văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của nhân dân và của dân tộc ta...”.

Để hiện thực hóa đường lối văn hóa sáng tạo, đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã và đang triển khai Chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Việc này nhằm trước hết đem lại cho nhân dân cơ hội thụ hưởng một nền văn hóa văn minh, hiện đại; đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới và tiếp nhận tinh hoa nhân loại, để nghệ sĩ được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì nhân dân và vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chương trình thu hút sự tham gia của 22.000 khán giả

Thủ tướng cũng điểm lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Trong thành công chung đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có đóng góp quan trọng. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc mừng VTV kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Đặc biệt, ngày 7-9 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới trong việc đưa hình ảnh, giá trị và tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần cống hiến của VTV khi xây dựng một số chương trình concert dành cho nhân dân.

Đại nhạc hội “V Fest - Vietnam Today” quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu, mang đến cho khán giả những tiết mục đa dạng, kết hợp giữa công nghệ âm thanh - ánh sáng hiện đại với nghệ thuật biểu diễn giàu bản sắc. Hơn 22.000 khán giả đã hòa mình vào những màn trình diễn đầy màu sắc, nơi âm nhạc truyền thống giao thoa cùng hơi thở hiện đại.

Vé của chương trình được phát miễn phí

Không chỉ dừng ở giải trí, chương trình còn đồng hành cùng dự án thiện nguyện “Thư viện niềm vui”, lan tỏa tinh thần nhân ái khi đã góp phần gây quỹ hơn 4 tỷ đồng, 20.000 cuốn sách để xây dựng không gian tri thức cho học sinh nghèo trên cả nước.

MAI AN