Thủ tướng yêu cầu chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy cơ ngập sâu

Ngày 21-8, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Công điện số 57/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Mưa lớn ở tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng rãnh áp thấp và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Công điện nêu, trong những ngày qua, mưa lũ, lốc, sét đã gây thiệt hại về người tại một số địa phương khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Đặc biệt tại tỉnh Nghệ An mưa lũ đã gây ngập đường, cuốn trôi cầu tạm, chia cắt giao thông, cô lập tạm thời đối với một số bản vùng sâu của xã Tam Thái, nếu không kịp thời khắc phục có thể ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, học tập của học sinh trong dịp khai giảng năm học mới.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải hoạt động trên sông, trên biển; hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Nghệ An) khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ, bảo đảm trang thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh trước năm học mới.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chi viện, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trong vùng ảnh hưởng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, nhất là tại khu vực Vịnh Bắc bộ; tiếp tục rà soát, chủ động tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai công tác khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ.

UBND tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hạ tầng, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, cầu tạm đã bị lũ cuốn trôi (nhất là cầu tạm tại khu vực xã Tam Thái), bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, học sinh được đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới.

LÂM NGUYÊN