Chiều 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM chậm nhất ngày 9-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phiên họp nhằm rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về TTTCQT; kế hoạch triển khai xây dựng, vận hành và phát triển TTTCQT tại TPHCM, Đà Nẵng; cơ chế chính sách đặc thù và quy chế làm việc của Hội đồng điều hành và quy chế hoạt động của TTTCQT tại Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng TTTCQT là việc mới, song, với phương châm "không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội" và "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần", Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai, đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

TPHCM và TP Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các kết luận, chỉ đạo, nghị quyết, nghị định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở, các điều kiện hoạt động khác của TTTCQT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban c hỉ đạo về Trung tâm t ài chính quốc tế tại Việt Nam, chiều 16-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng lưu ý một số vấn đề trọng tâm, trong đó cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi, Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế giới.

Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Bên cạnh đó, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và là động lực. Thủ tướng cho rằng, muốn có TTTCQT, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế…

Về một số nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng điều hành TTTCQT; xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của TTTCQT, quy chế làm việc của Hội đồng điều hành TTTCQT.

Cùng với đó, tiến hành tuyển dụng nhân sự, hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động của Hội đồng điều hành.

Các bộ, ngành, hai thành phố xây dựng Chiến lược phát triển TTTCQT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả.

TPHCM, Đà Nẵng phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".

Thủ tướng đặt mục tiêu chậm nhất ngày 9-2 tới đây ra mắt TTTCQT tại TPHCM, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt.

Thủ tướng tin tưởng, Việt Nam sẽ đạt được những thành công trong xây dựng và phát triển TTTCQT, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính tầm cỡ toàn cầu; đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

LÂM NGUYÊN