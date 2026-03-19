Thuê resort để tổ chức quảng cáo cá cược trái phép

Các đối tượng thuê resort để quảng cáo trang web cá cược. Ảnh: CACC

Ngày 19-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phát hiện và xử lý một vụ tổ chức quảng cáo cho trang web cá cược trái phép, đồng thời triệt xóa một điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức trò chơi điện tử.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Mũi Né kiểm tra một resort tại khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né. Tại khu vực hồ bơi của resort, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức sự kiện sôi động để quảng bá một trang web cá cược.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Qua làm việc, Nguyễn Minh Huy (sinh năm 1999, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) khai nhận được thuê tổ chức sự kiện quảng cáo với giá 95 triệu đồng, đã nhận trước 65 triệu đồng. Huy thuê địa điểm, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng; thuê MC, DJ, dancer và huy động nhiều người tham gia nhằm tạo không khí náo nhiệt để phục vụ việc quảng bá. Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an phường làm việc.

Tiếp đó, tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Phú Thủy đột kích một điểm đánh bạc trá hình tại đường Nguyễn Thông. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 20 đối tượng đang tham gia đánh bạc thông qua các máy trò chơi điện tử như bắn cá và quay số trúng thưởng. Tang vật thu giữ gồm 5 máy bắn cá, 1 máy quay số và hơn 22 triệu đồng tiền mặt.

Khu vực cờ bạc và các đối tượng tham gia đánh bạc. Ảnh: CACC

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

TIẾN THẮNG