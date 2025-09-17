Tiến Đạt ra mắt EP 30 năm âm nhạc, tri ân hành trình “vượt chông gai”

Rapper Đinh Tiến Đạt (Mr D) chính thức giới thiệu EP " Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây", đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là bước đi tiếp theo sau hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Tiến Đạt ra mắt EP "Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây"

Từ sàn tập Vũ đoàn Hoàng Thông đến những sân khấu đại chúng, từ vũ công đến vai trò rapper, sau đó tạm dừng với âm nhạc rồi quay lại… Đinh Tiến Đạt đã đi qua ba thập kỷ như thế. Và EP Tôi 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây (đĩa nhạc mở rộng) của anh kể câu chuyện hành trình âm nhạc đó. EP gồm 6 ca khúc: Chia tay rồi mới biết, Chí Phèo, Khi ta còn dại khờ, Bỏ bàn tay đó ra, Vui cùng Mr.D, Tự hào được làm con.

EP Tôi 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây vừa ra mắt là bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu của Đinh Tiến Đạt, vừa hoài niệm và cũng đầy mới mẻ. Các ca khúc thể hiện nhiều khía cạnh đặc sắc trong hành trình âm nhạc sắp tới của anh. Với phong cách đa dạng như pop/ballad, R&B, rap, rap–rock... được thể hiện với những bản phối mới mẻ, các ca khúc vẫn giữ được cốt lõi trong tinh thần nghệ sĩ của Tiến Đạt.

Trở lại trong E.P kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật, Tiến Đạt đầy nỗ lực, bắt kịp xu hướng âm nhạc và gần gũi hơn với gu nghe nhạc của giới trẻ hiện đại. “Tôi muốn các tác phẩm của mình không chỉ dành cho khán giả yêu quý đồng hành suốt thời gian qua, mà còn có thể chạm đến những bạn trẻ hôm nay", anh nói.

Trong sự kiện công bố EP, Tiến Đạt xúc động khi nhắc đến 32 đồng nghiệp trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh khiêm tốn chia sẻ: “Với tôi, đó là 32 người thầy. Trong hành trình trở lại đầy cảm xúc với âm nhạc, tôi học được nhiều cái hay từ các đàn anh và nghệ sĩ trẻ. Quan trọng nhất là tôi học cách vượt qua vùng an toàn, giao tiếp và kết nối với anh em nghệ sĩ, khán giả để khám phá thêm nhiều điều mới”.

Tiến Đạt xúc động nhắc đến 32 anh trai

Tiến Đạt biểu diễn ca khúc mới trong buổi ra mắt EP

Đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng Tiến Đạt

Tối cùng ngày, Đinh Tiến Đạt cũng ra mắt MV Bỏ bàn tay đó ra do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác. MV là sản phẩm mở đầu chuỗi phát hành của EP với phần “kể chuyện” của đạo diễn Neko Lê. MV quy tụ dàn diễn viên khách mời đình đám: Tiến Đạt, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, BB Trần…

MV tiếp theo Chia tay rồi mới biết sẽ ra mắt vào 28-9 đúng ngày Đinh Tiến Đạt tổ chức FANCON giao lưu khán giả tại Nhà hát Quân Đội Chi nhánh Phía Nam. Tiếp đó, 2 sản phẩm Chí Phèo, Khi ta còn dại khờ ra mắt vào tháng 10; Vui cùng Mr.D trình làng tháng 11 và Tự hào được làm con sẽ đến với khán giả vào tháng 12.

Tiến Đạt bén duyên nghệ thuật từ những năm 1994-1995 khi là thành viên vũ đoàn Hoàng Thông. Sau đó, anh chuyển hướng biểu diễn rap với nghệ danh Mr.Dee nổi tiếng thập niên 2000 và nhanh chóng gặt hái thành công. Anh ra mắt nhiều album với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa rap, pop với ca từ gần gũi. Sau năm 2014, anh tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, mãi đến năm 2024 mới tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và trở lại với nghệ thuật.

TIỂU TÂN