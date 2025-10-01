Đến tối 1-10, đã có 54 người chết và mất tích, thiệt hại 8.780 tỷ đồng do bão lũ

Tính đến tối 1-10, mưa lũ đã gây tổng thiệt hại về kinh tế (mới tính sơ bộ) tại một số tỉnh là 8.780 tỷ đồng và cướp đi 34 sinh mạng, 20 người khác vẫn mất tích.

Cập nhật đến 19 giờ ngày 1-10 từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 10 cùng mưa lớn kéo dài đã gây lũ đặc biệt nghiêm trọng trên nhiều sông ở miền Bắc và Bắc Trung bộ, vượt báo động 3, thậm chí có nơi vượt cả lũ lịch sử.

Nước lũ sông Lô tràn Quốc lộ 2 nhấn chìm toàn bộ bến xe Hà Giang ở tỉnh Tuyên Quang ngày 1-10

Trong ngày, các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, nhiều trạm đo được mưa trên 150mm.

Lũ trên sông Lô tại phường Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) đã vượt mốc lịch sử năm 1969 đến gần 1m. Lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân (tỉnh Thanh Hóa) cũng vượt kỷ lục trước đây. Nhiều sông khác ở Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An… tiếp tục dao động ở mức cao, gây ngập lụt trên diện rộng.

Các hồ chứa thủy điện lớn trên lưu vực sông Hồng như: Tuyên Quang, Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình đang vận hành xả lũ để giảm áp lực. Riêng hồ Tuyên Quang vẫn đang mở 6 cửa xả trong ngày (đóng bớt 2 cửa), còn hồ Hòa Bình đã đóng nốt cửa cuối cùng từ 10 giờ ngày 1-10.

Theo báo cáo từ 20 tỉnh và thành phố, tính đến tối 1-10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 54 người chết và mất tích (trong đó có 34 người thiệt mạng, 20 người mất tích) và 140 người bị thương. Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Trị là những địa phương có thiệt hại về nhân mạng.

Ngày 1-10, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân trong một gia đình ở xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) bị vùi lấp

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích do vỡ ao cá ngày 1-10 tại xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)

Tính đến tối 1-10, sơ bộ, mưa lũ đã gây tổng thiệt hại về kinh tế tại một số tỉnh là 8.780 tỷ đồng (Lào Cai 75 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại đồng bằng, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

