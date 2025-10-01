Ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Trước dự báo áp thấp nhiệt đới ngoài Thái Bình Dương đang đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị 15 tỉnh, thành ven biển ứng phó sớm với cơn bão này.

Chiều 1-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo về áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Tại thời điểm này, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ vĩ Bắc - 130,9 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới (bão số 11) do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia xây dựng chiều 1-10

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20km/giờ, nhiều khả năng mạnh lên thành bão. Từ ngày 2 đến 3-10, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 20-25km/giờ, đổ bộ vào khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines), cường độ mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.

Sau ngày 3-10, bão vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, từ ngày 3-10, vùng biển Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Trong khoảng từ ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo (đặc khu) Hoàng Sa, có khả năng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Các phương tiện hoạt động trong khu vực này nguy hiểm, có thể chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Sau khi có cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cùng ngày 1-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký công văn gửi UBND 15 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông .

