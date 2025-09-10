Tiếp nhận 79 công dân lao động trái phép tại Campuchia về nước

Sáng 10-9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân thuộc 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, được lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận công dân được trao trả. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trưa 9-9, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, các lực lượng chức năng đã làm thủ tục tiếp nhận công dân từ phía Campuchia, đồng thời điều tra, xác minh đa số công dân nêu trên đang cư trú, lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở Campuchia và bị tạm giữ.

Các công dân trên khai nhận đã tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia đến các TP Phnom Penh, Bavet làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, phiên dịch, phụ việc tại các quán ăn, nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ và một số sang Campuchia làm nhân viên cho các công ty lừa đảo.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 22 công dân, trong đó 14 trường hợp có hộ chiếu và 8 trường hợp có hành trình hợp pháp.

Đối với 57 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 trường hợp, với tổng số tiền phạt 206 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật" và “Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho cư dân biên giới". Các trường hợp khác không bị xử phạt do quá thời hiệu hoặc đang được xác minh, điều tra do có dấu hiệu tội phạm về lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

XUÂN TRUNG