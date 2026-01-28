Ngày 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1-2026, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.

TPHCM: Hơn 24.000 đại biểu nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện: VĂN MINH

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 260.000 đại biểu tham dự. Tại TPHCM, hội nghị được truyền trực tuyến đến 251 điểm cầu với hơn 24.000 đại biểu dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với lãnh đạo UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, đổi mới, mang tính hành động cao; công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo liên tục, vững mạnh của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng thông tin những dấu ấn, thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Về mục tiêu tổng quát, Đại hội XIV xác định giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 USD. Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội xác định 5 quan điểm chỉ đạo và 3 đột phá chiến lược gồm: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện Đại hội là “dân là gốc”, xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; mọi đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và củng cố thế trận lòng dân.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí và bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã báo cáo chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2025; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2026".

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-1 đến 23-1 tại Thủ đô Hà Nội, rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch và đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm, khát vọng phát triển và niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

VĂN MINH