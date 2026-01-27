Ủy ban bầu cử TPHCM họp phiên thứ 5, nghe báo cáo tiến độ công tác bầu cử

Tham dự phiên họp còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh công tác bầu cử chuyển sang giai đoạn then chốt, rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG



Đồng chí Võ Văn Minh cho biết phiên họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ triển khai, tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh công tác bầu cử chuyển sang giai đoạn then chốt, rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như: lập và niêm yết danh sách cử tri, nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý thông tin bầu cử, phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Đồng thời chuẩn bị các nội dung cho công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như báo cáo cho Ban chỉ đạo bầu cử TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phiên họp cũng nghe các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử Thành phố báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ theo phân công (Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Tổ chức bầu cử chuẩn bị).

Theo quyết định, TPHCM có 42 đơn vị bầu cử, với tổng số đại biểu HĐND được bầu là 125 người, mỗi đơn vị bầu từ 2-3 đại biểu. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 15-12-2025 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 1-2-2026.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ấn định vào chủ nhật, ngày 15-3-2026, trên quy mô cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội XIV của Đảng, nhằm chọn ra đại biểu tiêu biểu cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

