Từ Pác Bó đến khát vọng đất nước hùng cường, hưng thịnh

Cách đây 85 năm, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, đặt chân lên Pác Bó (Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện lịch sử đặc biệt này mở ra bước ngoặt mang tính quyết định, đưa cách mạng nước ta từ giai đoạn chuẩn bị lâu dài sang thế tiến công, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhìn lại từ Pác Bó hôm nay, những bài học lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho khát vọng phát triển đất nước hùng cường, hưng thịnh trong kỷ nguyên mới.

Sự trở về thay đổi vận mệnh dân tộc

Ngày 28-1-1941 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.

Đồng bào các dân tộc Pác Bó tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoa và vải thổ cẩm, loại vải đẹp do đồng bào dệt (ngày 20-2-1961). (ẢNH: TTXVN)

Từ Pác Bó - vùng đất biên cương còn nhiều gian khó, Người trực tiếp chỉ đạo xây dựng căn cứ địa cách mạng, thống nhất phong trào, củng cố tổ chức Đảng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc đấu tranh giành chính quyền. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (tháng 5-1941), do Bác Hồ chủ trì, đã hoàn chỉnh đường lối chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, xác định rõ nhiệm vụ trung tâm, cấp bách của cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, trước hết. Quyết sách lịch sử này thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và khả năng nắm bắt thời cơ xuất sắc của lãnh tụ cách mạng.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, chính từ sự trở về kịp thời của Bác Hồ và những quyết định chiến lược được đưa ra tại Pác Bó, cách mạng Việt Nam đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Vì vậy, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, mà còn trực tiếp góp phần quyết định vận mệnh của dân tộc trong thế kỷ XX.

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”. Hội thảo tiếp tục khẳng định tầm vóc lịch sử cũng như giá trị thời đại sâu sắc của sự kiện Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Hơn 200 tham luận của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý trong và ngoài nước thống nhất nhận định, Pác Bó không chỉ là một mốc son lịch sử, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần tự lực, tự cường; của nghệ thuật lãnh đạo cách mạng gắn bó máu thịt với nhân dân; của tư duy chiến lược sắc bén, biết dự báo, đánh giá đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng để kịp thời chuyển hướng chỉ đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tinh thần Pác Bó trước hết là tinh thần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bài học ấy càng mang ý nghĩa thời sự sâu sắc. Mọi quyết sách phát triển, mọi bước đi chiến lược đều phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc, từ khát vọng độc lập, tự chủ và phồn vinh của đất nước.

Tinh thần Pác Bó còn thể hiện sâu sắc ở bài học về phát huy sức mạnh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính sự gắn bó mật thiết với nhân dân, tin dân, dựa vào dân đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, giúp cách mạng Việt Nam vượt qua những năm tháng cam go nhất. Bài học ấy tiếp tục là nền tảng quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển hiện nay.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, tinh thần Pác Bó càng đòi hỏi bản lĩnh, sự quyết đoán và tư duy đổi mới. Chỉ khi dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ mới có thể tạo ra những đột phá mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Khơi dậy khát vọng hùng cường

Việc Bác Hồ chọn Cao Bằng làm nơi trở về và xây dựng căn cứ địa cách mạng là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Đây là vùng đất có địa thế hiểm yếu, thuận lợi cho hoạt động cách mạng lâu dài, đồng thời là nơi đồng bào các dân tộc giàu truyền thống yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng) ngày càng thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm (ẢNH: Nguyên Khôi)

Từ Pác Bó, Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo mở các lớp huấn luyện cán bộ, xây dựng tổ chức Việt Minh, phát triển lực lượng vũ trang, gây dựng phong trào cách mạng sâu rộng trong nhân dân. Những địa danh như hang Cốc Bó, suối Lê-nin, núi Các Mác, bàn đá dịch sử Đảng… đã trở thành biểu tượng sinh động của một giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng đầy khí phách.

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Bác Hồ và nhân dân Cao Bằng trong những năm tháng ấy là minh chứng sinh động cho tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Nhân dân chở che, bảo vệ cách mạng; Bác Hồ sống giản dị, hòa mình với đời sống đồng bào, cùng chia sẻ mọi gian nan, thử thách. Chính từ mối quan hệ ấy đã hình thành sức mạnh bền bỉ, tạo nền tảng cho những thắng lợi lớn sau này.

Ngày nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là “địa chỉ đỏ” có giá trị to lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ. Phát huy giá trị di sản lịch sử - cách mạng đang trở thành một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Cao Bằng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đang nỗ lực gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, nhất là du lịch lịch sử - văn hóa gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; đồng thời tập trung phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế cửa khẩu, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Và trong tương lai, Cao Bằng sẽ quy hoạch, xây dựng thác Bản Giốc trở thành quần thể du lịch có quy mô khoảng 1.000ha, nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương và vị trí biên giới chiến lược với Trung Quốc.

Từ Pác Bó mùa xuân năm 1941 đến hành trình phát triển đất nước hôm nay là một mạch nguồn liên tục. Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị cốt lõi của cách mạng.

Giữ vững tinh thần Pác Bó, tinh thần khởi đầu, tinh thần tin dân, dựa vào dân, tinh thần tự lực, tự cường chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, hưng thịnh, xứng đáng với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước.

PHAN THĂNG AN,Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng