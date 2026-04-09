Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định đặc xá năm 2026

Họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026

Tại họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện chính trị có tầm vóc chiến lược: thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong bối cảnh đó, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026. Việc ban hành quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta: kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước; thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội; bảo đảm sự cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong hoạch định và thực thi chính sách, hướng tới ổn định xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Tại họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, quyết định đặc xá năm nay có một số điểm mới, trong đó, bổ sung một số tiêu chí đảm bảo rõ ràng hơn đối với các trường hợp không được đề nghị đặc xá.

Cụ thể, người có 1 tiền án mà bị kết án phạt tù về tội do cố ý; người có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cưỡng dâm có tính chất loạn luân; người phạm từ 2 tội trở lên do cố ý; người 3 lần bị kết án phạt tù trở lên về cùng 1 tội do cố ý… sẽ không được xét đặc xá.

Thông tin từ họp báo cho biết, trong năm 2025, hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn nhưng vẫn bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đa số người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, được nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận. Đến tháng 4-2026 đã có 15.000 người được đặc xá hoặc chấp hành xong án tù được vay 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

BÍCH QUYÊN