Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Đình Trạc

Đồng chí Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm công tác trong lực lượng công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Đình Trạc. Ảnh: TTXVN

Chiều 28-8, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng.

Trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho đồng chí Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đồng chí Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm công tác trong lực lượng công an.

Hiện nay trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương, với khối lượng công việc khổng lồ nhưng đồng chí Phan Đình Trạc luôn tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, các cán bộ Ban Nội chính Trung ương nói chung và đồng chí Phan Đình Trạc nói riêng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đình Trạc. Ảnh: NHÂN DÂN

Thay mặt các cán bộ nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và nhận thức sâu sắc đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản. Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại và nhắc nhở chính mình phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng và mong muốn của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cam kết sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung trao Huy hiệu Đảng tặng các lãnh đạo Ban và lãnh đạo đơn vị của Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cũng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Mạnh.

TRẦN BÌNH