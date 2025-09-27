Tổng lực ứng phó bão số 10, bảo vệ an toàn cho ngư dân

Ngày 27-9, trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) đóng quân từ Hà Tĩnh đến Gia Lai và các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, đã khẩn trương triển khai phòng, chống, bảo đảm an toàn cho người và trang thiết bị.

Tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), trời mưa, gió nhẹ, sóng cấp 4-5.

Trên đỉnh Sơn Trà (TP Đà Nẵng), thời tiết có mưa và mây mù dày đặc.

Cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 540 Cồn Cỏ đang gia cố khí tài ra đa

Ngay khi nhận lệnh, các đơn vị đã kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, doanh trại, khí tài, phương tiện phòng chống bão; chằng chống nhà cửa, gia cố cửa ra vào, mái tôn, mái ngói; thu hồi, che chắn thiết bị ngoài trời.

Cán bộ chiến sĩ các trạm đang gia cố, thu hồi hệ thống VSAT tại đặc khu Lý Sơn

Hệ thống ăngten, khí tài ra đa, đường dây liên lạc được gia cố chắc chắn; cây xanh trong khuôn viên được chằng chống để hạn chế gãy đổ.

Mưa lớn trên đỉnh Sơn Trà

Cán bộ chiến sĩ t rạm 545 trên đỉnh s ơn t rà đang cho cát vào bao tải, để gia cố trên mái nhà

Lực lượng khẩn trương triển khai chằng chống nhà cửa tại phường Phong Quảng (TP Huế)

Chằng giữ cây xanh trong khuôn viên nhằm hạn chế gãy đổ



Lực lượng triển khai chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

Song song đó, các trạm duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên màn hình ra đa, kịp thời báo cáo về sở chỉ huy.

Lực lượng, phương tiện cũng được chuẩn bị sẵn sàng cơ động, phối hợp địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cũng đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống bão khẩn cấp, kêu gọi hàng ngàn tàu thuyền khẩn trương vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ đội biên phòng ở tiền tiêu Cồn Cỏ, Roòn, Gianh giúp ngư dân đưa thuyền vào bờ

Theo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, đến chiều 27-9, có 8.574/8.577 phương tiện với 23.232 lao động đã vào neo đậu an toàn; chỉ còn 3 phương tiện với 28 lao động đang hoạt động trên biển cũng đã được thông báo khẩn trương tìm nơi tránh trú bão.

Lực lượng BĐBP tăng cường 100% quân số trực, huy động 47 ô tô, 6 tàu, 29 ca nô cơ động sẵn sàng. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời dân.

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Phú Trạch đưa thuyền chạy bão

Trên hai tuyến biên giới, 75 tổ với 305 cán bộ, chiến sĩ được triển khai bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; riêng tuyến biên giới đất liền có 17 tổ/37 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chốt chặn, tuyên truyền đảm bảo an toàn tại các điểm ngập lụt.

BĐBP đưa xuồng ca nô về vùng trũng ứng trực

Với phương châm “chủ động, khẩn trương, an toàn”, BĐBP Quảng Trị đang nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước sức tàn phá của bão số 10.

