Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm

Tối 24-1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, chúc mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Tổng thống Vladimir Putin nồng nhiệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV; chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng, xác định đường hướng, đề ra các mục tiêu lớn và thông qua các quyết sách quan trọng, các nhiệm vụ, biện pháp để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khẳng định uy tín chính trị, đóng góp quan trọng của đồng chí Tô Lâm trong việc hoạch định, đưa ra các quyết sách chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã dành sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành, tình cảm cá nhân của Tổng thống dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, qua các kỳ Đại hội, Việt Nam luôn có những người bạn hữu nghị truyền thống quan tâm và ủng hộ, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Liên bang Nga đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nền tảng 75 năm hữu nghị truyền thống, không ngừng được lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường toàn diện các mối liên kết song phương, vì lợi ích của nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam, vì mục tiêu bảo đảm ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí sẵn sàng trao đổi một cách xây dựng, cởi mở trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hài hòa lợi ích để nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng. Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga bất kỳ thời gian nào phù hợp. Tổng Bí thư vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Vladimir Putin sớm sang thăm Việt Nam.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga Vladmir Putin, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev; Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov; Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

TTXVN