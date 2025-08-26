Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế với các nước đánh thuế kỹ thuật số

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp đặt các mức thuế quan bổ sung đáng kể đối với hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia có áp dụng thuế kỹ thuật số, trừ khi các nước này hủy bỏ luật thuế đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Giám đốc Điều hành của Apple Tim Cook. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Tổng thống Donald Trump, các quy định thuế nhằm vào hàng hóa kỹ thuật số được xây dựng để gây tổn hại hoặc phân biệt đối xử với công nghệ của Mỹ và tạo lợi thế cho các công ty công nghệ đối thủ. Tổng thống Mỹ cũng nêu rõ sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với công nghệ và chip của Mỹ nếu các nước đối tác không tuân thủ.

Lâu nay, thuế kỹ thuật số là một vấn đề gây căng thẳng thương mại. Nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Âu, đã áp thuế doanh thu đối với các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số lớn của Mỹ như Google, Facebook, Apple và Amazon. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng từng cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Liên minh châu Âu chịu trách nhiệm thực thi Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của khối.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế đối với các quốc gia như Canada và Pháp vì vấn đề này. Hồi tháng 2, ông đã chỉ đạo đại diện thương mại Mỹ khởi động lại các cuộc điều tra nhằm áp thuế lên hàng nhập khẩu từ các nước đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ.

MINH CHÂU