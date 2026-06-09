Xã hội

TP Huế xác minh thông tin mộ tập thể 15 liệt sĩ

SGGPO

Sáng 9-6, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết đã khảo sát thực tế khu vực được người dân thông tin có mộ tập thể 15 liệt sĩ tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân, TP Huế.

Trước đó, ông Lê Văn Lượt, sinh năm 1956 ở phường Phú Xuân thông tin, ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng cha đi trên khu vực Kinh thành Huế thấy có hố bom (nằm sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế). Dưới hố bom có khoảng 15 xác liệt sĩ bộ đội ta hy sinh, được Công binh Việt Nam Cộng hòa gom về và chôn lấp tại đó, độ sâu hố bom khoảng 3m.

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Khảo sát thực tế tại khu vực được người dân thông tin có mộ tập thể

Tại buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số nhân chứng cũng khẳng định có nhìn thấy xác bộ đội ta hy sinh được gom về chôn ở hố bom. Hiện hố bom nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo chỉ huy Đội 192 nắm thêm thông tin, báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế và Bộ CHQS TP Huế.

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Lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế làm việc với các nhân chứng

Bộ CHQS TP Huế thông báo, các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thêm thông tin về khu mộ tập thể nêu trên, xin báo cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, Bộ CHQS TP Huế và Đội 192, hoặc số điện thoại 0941.216.996.

VĂN THẮNG - LÊ SÁU

Từ khóa

Bộ CHQS TP Huế Đường Trần Văn Kỷ Hố bom Hà Văn Ái Đường Thái Phiên Đường Tôn Thất Thiệp Kinh thành Tây Lộc Quy tập Hài cốt liệt sĩ

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