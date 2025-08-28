TPHCM chi gần 2.345 tỷ đồng/năm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố

Người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư thuộc đặc khu Côn Đảo được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Cán bộ không chuyên trách phường Tân Thuận tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào chiều 28-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã bày tờ trình trước HĐND TPHCM dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp tối đa 3 người, đảm nhiệm các chức danh: Bí thư chi bộ khu phố, ấp, khu dân cư; Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, ấp, khu dân cư; Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ trở lên; ấp có quy mô một số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 500 hộ, ấp có quy mô số hộ gia đình dưới 350 hộ được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư thuộc đặc khu Côn Đảo được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư tối đa 7 người/khu phố, ấp. Trên cơ sở số lượng thành viên, hội viên của các chi hội tổ chức chính trị - xã hội sinh hoạt tại khu phố, ấp, khu dân cư, UBND cấp xã quyết định bố trí người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp bằng 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư bằng 1,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Cán bộ khu phố 30 phường Thủ Đức trao đổi với lãnh đạo phường về công tác chỉnh trang, cải tạo vỉa hè trên địa bàn khu phố. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Các mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế, do cá nhân đăng ký với phường, xã, thị trấn để mua.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp hàng tháng của chức danh kiêm nhiệm.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư kiêm nhiệm; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư được hưởng 100% mức hỗ trợ hàng tháng.

UBND TPHCM cũng đề xuất kinh phí hoạt động đối với khu phố có quy mô số hộ dân từ đủ 500 hộ trở lên và khu dân cư, ấp có quy mô dân số từ đủ 350 hộ trở lên là 4,5 triệu đồng/khu phố, ấp/tháng.

Kinh phí hoạt động đối với khu phố, khu dân cư có quy mô số hộ dân dưới 500 hộ và khu dân cư, ấp có quy mô số hộ dân dưới 350 hộ là 4 triệu đồng/khu phố, ấp/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước.

Hiện tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tính đến ngày 1-8 là 7.415 người (dự kiến đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên). Tổng số khu phố, ấp, khu dân cư của 168 phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM là 5.961. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp là 17.853 người. Tổng số người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp là 59.610 người. Tổng ước dự kiến ngân sách thành phố cần đảm bảo chi cho các đối tượng này là gần 2.345 tỷ đồng/năm.

*UBND TPHCM cũng trình HĐND TPHCM dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đối tượng áp dụng gồm: nhóm đối tượng giữ nguyên theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, chỉ điều chỉnh, thay đổi tên gọi để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhóm đối tượng được bổ sung là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở các vị trí lái xe phục vụ cho lãnh đạo Thành phố có chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên mà theo quy định pháp luật được áp dụng chính sách như công chức.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG