TPHCM hỗ trợ vốn vay ưu đãi đến 200 triệu đồng/hộ

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 71/2025/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách thành phố.

Các chương trình tín dụng tập trung vào nhiều nhóm, như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người lao động cần vốn tạo việc làm; người chấp hành xong án phạt tù; người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc sửa chữa nhà ở.

Mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo lên đến 200 triệu đồng/hộ, với lãi suất 0,5%/tháng. Nguồn vốn thực hiện là vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tổ chức cho vay.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm đẩy mạnh phổ biến đến người dân, khu phố, ấp, tổ tiết kiệm và vay vốn về chính sách cho vay đối với người nghèo cùng các diện chính sách khác.

