TPHCM rà soát chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho ngư dân nâng cấp tàu

Sáng 4-10, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân”, kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Quân khu 7, Thành ủy, HĐND TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đông đảo ngư dân và doanh nghiệp đồng hành.

Những “cột mốc sống” trên biển

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Thị Thủy nhấn mạnh, mỗi con tàu, mỗi ngư dân là một cột mốc sống trên biển. Những chuyến ra khơi không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gắn liền với trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Đồng chí Lê Thị Thủy cho biết, lãnh đạo thành phố thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của ngư dân khi đối diện với nguồn lợi thủy sản suy giảm, giá nhiên liệu tăng, đầu ra bấp bênh, rủi ro thiên tai và áp lực từ quy định quốc tế về khai thác IUU. Nhưng chính trong gian khó, bà con vẫn kiên cường vươn khơi, gìn giữ nếp làng chài nghĩa tình và góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Thị Thủy phát biểu tại chương trình

Để đồng hành cùng ngư dân, TPHCM sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan rà soát lại các chính sách hỗ trợ ngư dân, đặc biệt là các chương trình vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp ngăn chặn khai thác trái phép, mở rộng các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá để bà con yên tâm vươn khơi.

Cùng với đó là đẩy mạnh chăm lo đời sống, giáo dục cho con em ngư dân; tăng cường phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, hỗ trợ bà con nắm rõ các quy định pháp luật khi khai thác trên biển, tránh vi phạm và không để tái diễn cảnh báo của Ủy ban Châu Âu.

Không khí thân tình tại buổi ăn sáng

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu và ngư dân cùng dùng bữa sáng, theo dõi video clip tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Còn quy định khiến ngư dân gặp khó

Tại chương trình, các ngư dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong hoạt động đánh bắt. Ông Nguyễn Văn Tôn cho biết, những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, chi phí cao khiến nhiều chuyến biển thua lỗ, khó đầu tư trang thiết bị hiện đại. Việc vay vốn ngân hàng còn nhiều vướng mắc, thuyền viên thì ngày càng hiếm do thu nhập thấp.

Đặc biệt, quy định giám sát hành trình gây khó cho ngư dân khi có trường hợp thiết bị trục trặc, mất sóng nhưng ngư dân lại phải chịu phạt. Ông kiến nghị sớm có giải pháp tháo gỡ, xử lý nghiêm vi phạm nhưng đồng thời kịp thời hỗ trợ ngư dân chân chính để bà con yên tâm bám biển.

Ngư dân Nguyễn Văn Tôn bày tỏ trăn trở với lãnh đạo TPHCM

Ngư dân Trần Bá Bình, làm nghề lưới vây cá cơm cho biết, cá cơm chỉ tập trung gần bờ và theo mùa, nhưng theo quy định hiện hành, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên không được phép hoạt động tại vùng ven bờ dẫn đến nhiều hộ gặp khó khăn. Ông Bình mong được xem xét đặc thù nghề cá cơm, tháo gỡ nút thắt để duy trì sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ mở rộng đầu ra, quảng bá thương hiệu cá cơm Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Bà Mạng Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư TPHCM đã ghi nhận các ý kiến của ngư dân, giải đáp thắc mắc và kiến nghị của bà con. Bà Nga nhấn mạnh, việc chống khai thác IUU là trách nhiệm chung, cần sự đồng hành, tuân thủ của toàn thể ngư dân, bởi chỉ khi làm đúng quy định, sản phẩm thủy sản mới có thể vươn xa trên thị trường quốc tế.

Trao quà đến ngư dân tham dự chương trình

Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, nhấn mạnh, trong bối cảnh Biển Đông còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, mỗi chuyến vươn khơi, mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng hoạt động khai thác hợp pháp của ngư dân chính là sự khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ nhất về chủ quyền của Việt Nam.

Theo Đại tá Trần Văn Hùng, tình hình có lúc căng thẳng nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vững tin, kiên quyết bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Trong thời điểm này, tinh thần đoàn kết quân - dân càng được phát huy mạnh mẽ. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân và các lực lượng chức năng luôn sát cánh cùng ngư dân, là điểm tựa pháp lý, hỗ trợ kịp thời khi bà con gặp sự cố, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp tàu cá nước ngoài vi phạm”, Đại tá Trần Văn Hùng khẳng định.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các doanh nghiệp đã trao các phần quà ý nghĩa cho bà con ngư dân, tiếp thêm động lực để ngư dân kiên trì bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

THU HOÀI