TPHCM: Hướng dẫn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích đối với tuyển sinh lớp 10 công lập

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026

Theo đó, thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1 đang học tại trường).

Đối tượng đủ điều kiện tham gia tuyển sinh là học sinh, học viên (gọi chung là thí sinh) đã được xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở tại TPHCM năm học 2025-2026; đáp ứng điều kiện về tuổi của thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 (15 tuổi).

Riêng những thí sinh đã học vượt lớp ở cấp học trước hoặc thí sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình giáo dục cấp học trước. Riêng thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Thí sinh tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đăng ký hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên cổng tuyển sinh do Sở GD-ĐT quy định. Cụ thể:

+ Giai đoạn 1: từ ngày 22-4 đến ngày 28-4/2026 đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập lớp thường.

+ Giai đoạn 2: từ ngày 4-5 đến ngày 8-5 điều chỉnh nguyện vọng lần cuối cùng.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, thí sinh phải xác định và đăng ký tham dự thi (hệ thường, chuyên, Đề án tiếng Anh 5695) với ít nhất một nguyện vọng cho mỗi loại hình ngay trong giai đoạn 1; giai đoạn 2 chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng, không cho phép đăng ký thi mới.

Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Sở GD-ĐT TPHCM chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của.

Các trường THCS chịu trách nhiệm in danh sách kiểm dò, tổ chức tư vấn và có biên bản làm việc tư vấn đính kèm đối với học sinh có khoảng cách từ nơi ở thực tế đến trường nguyện vọng vượt quá 10 km đối với khu vực thuộc TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ, hoặc vượt quá 13 km đối với khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; đồng thời lưu trữ hồ sơ tư vấn phục vụ công tác giải quyết khiếu nại và kiểm tra sau khi kết thúc tuyển sinh.

"Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp 10 thường trong năm học 2026-2027. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (nguyện vọng 1 là cao nhất), trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho hay.

Đối với thí sinh đang theo học chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) ở cấp THCS có nguyện vọng tiếp tục học tiếng Nhật ở lớp 10 THPT cần ưu tiên đăng ký các trường có tiếng Nhật là ngoại ngữ 1 gồm THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trong đó, tất cả các môn thi tính theo hệ số 1.

Hội đồng tuyển sinh chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào thì học nguyện vọng đó, Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự nguyện vọng khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Hồ sơ nhập học lớp 10 công lập gồm: học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính); bản sao khai sinh hợp lệ; giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Nếu không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh, thí sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở tại TPHCM có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (trường trung học nghề), giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác.

Đối với điểm ưu tiên, có 3 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên gồm: * Nhóm 1: cộng 2,0 điểm - Con liệt sĩ; - Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; - Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; - Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; - Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. * Nhóm 2: cộng 1,5 điểm - Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; - Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; - Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; - Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %. * Nhóm 3: cộng 1,0 điểm - Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; - Người dân tộc thiểu số. Với điểm khuyến khích, học sinh được cộng điểm khuyến khích nếu đạt giải cấp tỉnh các cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh với điều kiện cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia gồm: giải thể thao học sinh; giải Hội khỏe Phù Đổng; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Trong đó, Huy chương Vàng/giải Nhất được cộng 1,5 điểm; Huy chương Bạc/giải Nhì được cộng 1,0 điểm; Huy chương Đồng/giải Ba được cộng 0,5 điểm. Tổng điểm ưu tiên và khuyến khích được cộng thêm không quá 3,5 điểm; mỗi loại ưu tiên hoặc khuyến khích nếu có nhiều mức, giải thưởng thì chỉ được cộng đối với mức, giải cao nhất.

THU TÂM