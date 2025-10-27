TPHCM kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn

TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn, cây xanh, hố ga thoát nước, nhất là tại các khu vực công viên, khu vui chơi, khu dân cư thấp trũng và những tuyến đường thường xuyên bị ngập nước.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạ tầng đô thị khi mưa lớn, ngập nước. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 27-10, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn, cây xanh, hố ga thoát nước, nhất là tại các khu vực công viên, khu vui chơi, khu dân cư thấp trũng và những tuyến đường thường xuyên bị ngập nước.

Các khu vực có nguy cơ mất an toàn sẽ tạm ngưng sử dụng, gắn biển cảnh báo và rào chắn nhằm phòng ngừa rủi ro cho người dân. UBND các xã, phường thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật, công khai trên các phương tiện thông tin của địa phương để người dân kịp thời báo tin khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố rò điện, cây đổ, hệ thống chiếu sáng hư hỏng hoặc ngập nước; phối hợp chặt chẽ với điện lực, PCCC và công an trong công tác xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tất cả phương án và kết quả kiểm tra, rà soát phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 28-10 để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cấp bách, cần được các địa phương và đơn vị nghiêm túc thực hiện để không xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự, đặc biệt trong mùa mưa bão, triều cường đang diễn ra.

Trước đó, liên quan vụ hai trẻ bị điện giật tử vong tại thành phố Cần Thơ khi đang chơi trong công viên bị ngập nước, nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ điện từ trụ đèn chiếu sáng trong khu vực công viên.

