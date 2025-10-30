TPHCM: Làng mai vàng Bình Lợi thiệt hại nặng do ngập, ước tính hàng chục tỷ đồng

Do ảnh hưởng bởi triều cường lịch sử kèm mưa lớn kéo dài và xả lũ hồ Dầu Tiếng, hàng trăm hécta mai vàng – cây trồng chủ lực ở xã Bình Lợi (TPHCM) bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng cho nông dân.

Những ngày cuối tháng 10, làng mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TPHCM) – nơi được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng” của thành phố – đang oằn mình chống chọi với đợt triều cường lịch sử kết hợp mưa lớn và xả lũ từ hồ Dầu Tiếng.

Các ấp 1, 2, 3 và 4 là những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 900ha cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 500ha mai vàng – cây trồng chủ lực của địa phương – bị ngập sâu, nguy cơ bung nụ sớm, thối rễ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường hoa Tết.

Ông Nguyễn Văn Bền, chủ cơ sở mai vàng Út Bền, buồn bã bên vườn mai bị ngập úng, bung hoa sớm

Ông Nguyễn Văn Bền, chủ cơ sở mai vàng Út Bền (xã Bình Lợi), chia sẻ: Vườn mai của gia đình có 12.000 gốc, hầu hết đang chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2026. Nhưng những ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều gốc bung nụ sớm, khả năng mất trắng cả tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bền, chủ cơ sở mai vàng Út Bền, tổ chức bơm hút nước ra khỏi vườn mai bị ngập sâu vì triều cường

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Hòa, chủ cơ sở mai Như Ý với hơn 10.000 gốc mai, cho biết: Hơn 20 hộ trồng mai trong vùng đều bị ảnh hưởng. Nhiều vườn rụng lá, thối rễ, nở hoa sớm, ước tổng thiệt hại lên đến cả chục tỷ đồng.

Anh Nguyễn Thanh Hoà, chủ cơ sở mai vàng Như Ý (xã Bình Lợi) đưa máy bơm hút nước ra khỏi vườn mai

Dù đã huy động máy bơm hút nước suốt ba ngày qua, nhiều chủ vườn vẫn lo ngại thiệt hại tiếp tục gia tăng nếu nước không rút kịp trước đợt triều cường tiếp theo, dự kiến vào ngày 17-9 âm lịch.

Bà Nguyễn Thị Gọn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, cho biết đã kiến nghị UBND xã sớm sửa chữa các hạ tầng thủy lợi xuống cấp, đặc biệt là cống kênh Tràm Lầy 1, 2 (ấp 3) và cống kênh Chà Chìm (ấp 1) – những điểm đã hư hỏng nhiều năm nay. Đồng thời, đề xuất đắp bờ bao tạm dài gần 1km tại đoạn đường liên ranh khu B (ấp 1) để giảm ngập cho khoảng 40ha đất nông nghiệp, bảo vệ sản xuất của 50 hộ dân.

Một vườn mai tại xã Bình Lợi bị ngập sâu trong nước

Chiều 29-10, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP đã dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát thực địa làng mai Bình Lợi. Tại buổi làm việc, ông đề nghị UBND xã Bình Lợi nhanh chóng khắc phục hệ thống cống tiêu thoát nước, triển khai ngay các biện pháp cưỡng bức tiêu thoát nước bằng máy bơm điện và diesel, tận dụng chênh lệch triều để rút nước nhanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Thành Trung thăm hỏi nông dân làng mai vàng Bình Lợi

Về lâu dài, ông Trung đề nghị các sở ngành phối hợp thực hiện giải pháp tổng thể ứng phó triều cường, đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Ngày 30-10, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam thông báo điều chỉnh xả lũ hồ Dầu Tiếng (lần 1 đợt 6, năm 2025), với lưu lượng linh hoạt từ 36 - 200m³/giây từ ngày 29-10 đến 5-11, tùy theo diễn biến thời tiết và thủy triều sông Sài Gòn. Dù mức xả tối đa này không gây ngập trong điều kiện bình thường, tuy nhiên khi kết hợp mưa lớn có thể gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã yêu cầu các địa phương giáp ranh sông Sài Gòn khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động theo dõi bản tin dự báo xả lũ, thông báo kịp thời đến người dân, tổ chức trực chốt, tiêu thoát nước và đảm bảo an toàn sản xuất.

ĐỨC TRUNG