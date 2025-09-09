TPHCM: Mưa lớn giờ tan tầm, kẹt xe khắp nơi

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ vào chiều tối 9-9 đã khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập nước, ùn tắc nghiêm trọng, giao thông gần như tê liệt trong giờ cao điểm tan tầm.

Theo ghi nhận, mưa bắt đầu từ khoảng 17 giờ và kéo dài đến sau 19 giờ, đúng lúc người dân tan ca. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến tình trạng kẹt xe diễn ra đồng loạt khắp các khu vực. Đến hơn 19 giờ, dòng phương tiện vẫn chen chúc, di chuyển hết sức khó khăn.

Quốc lộ 13 kẹt xe trầm trọng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu trung tâm, các tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Pasteur, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ... đều ken đặc phương tiện.

Ngã sáu Phù Đổng và vòng xoay Hàng Xanh trở thành “điểm nóng”, dòng xe nối dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp. Nhiều người đi xe máy buộc phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe. Đặc biệt, trên quốc lộ 13 đoạn qua cầu Bình Triệu, cả hai chiều phương tiện gần như đứng yên.

Ở khu vực ngã tư An Sương cùng các tuyến Trường Chinh, Quốc lộ 1, Phan Văn Hớn cũng rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Cầu vượt An Sương bị quá tải cả trên lẫn dưới, dòng xe nối dài hàng cây số.

Trong khi đó, quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn ùn ứ liên tục, nhiều hành khách lo lắng trễ giờ bay.

Dòng xe ken đặc trên đường trong giờ tan tầm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại các tuyến Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh, cũng không khả quan hơn khi xe cộ di chuyển khó khăn; cầu Sài Gòn ùn ứ kéo dài đến tận ngã tư Hàng Xanh.

Còn tại các tuyến như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương thì bị ngập sâu, ô tô, xe máy nối hàng dài, di chuyển chậm chạp.

Dù lực lượng CSGT, công an và thanh niên xung phong đã túc trực điều tiết từ sớm, nhưng lượng phương tiện quá đông, cộng thêm ảnh hưởng ngập nước khiến giao thông vẫn hết sức căng thẳng.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, TPHCM đang vào cao điểm mùa mưa, với thời tiết thất thường, mưa lớn thường tập trung vào buổi chiều tối. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế đi lại trong giờ cao điểm nếu có mưa, đồng thời kiểm tra phương tiện để tránh sự cố khi qua vùng ngập.

Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG