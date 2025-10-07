Hà Nội mưa lớn, đường ngập sâu, nhiều nhà máy cho công nhân nghỉ

Mưa tầm tã từ nửa đêm đến gần trưa, có lúc mưa như trút, Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt. Nhiều nhà máy, khu công nghiệp ở ngoại ô đã chủ động và linh hoạt cho công nhân lao động nghỉ.

Hà Nội chìm trong đợt mưa như trút sáng 7-10, nhiều người không thể đến nơi làm việc

Sáng 7-10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập nặng, đặc biệt tại các khu công nghiệp như: Thạch Thất, Quang Minh và Đông Anh. Do đường ngập sâu, hàng trăm công nhân không thể di chuyển đến nhà máy, buộc nhiều doanh nghiệp phải tạm cho công nhân nghỉ việc trong hôm nay và sẽ bố trí làm bù vào ngày khác.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội cho biết, từ 6 giờ sáng, nhiều chủ tịch công đoàn cơ sở đã báo cáo tình hình ngập lụt khiến công nhân mắc kẹt, không thể đi làm. Một số doanh nghiệp chủ động thông báo nghỉ ngay trong buổi sáng để bảo đảm an toàn cho người lao động.

Xe cộ chết máy giữa đường ở Hà Nội vì ngập, sáng 7-10

Công nhân lao động vượt biển nước đến nơi làm việc tại Hà Nội sáng 7-10

Trước đó, vào ngày 4-10, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội đã phát hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường ứng phó bão số 11 (Matmo) và mưa lớn. Cảnh báo nêu rõ, Hà Nội có khả năng mưa 70-120mm, có nơi vượt 150mm, dễ gây ngập úng và sự cố môi trường. Ban quản lý yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi sát diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn cho người lao động và cơ sở sản xuất.

Tại Công ty TNHH Channel Well Technology Việt Nam, bà Đàm Thị Hiếu, Chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp này cho biết, công ty đã chủ động cho khoảng 400 công nhân nghỉ làm ngày 7-10 để tránh rủi ro di chuyển trong vùng ngập, đồng thời có kế hoạch làm bù sau khi thời tiết ổn định.

Đại lộ Thăng Long (phía Tây Hà Nội) đã thành sông, người dân sử dụng xe kéo tay chở xe máy qua điểm ngập. Ảnh: CTV

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) tại khúc giao đường Khuất Duy Tiến sáng 7-10. Ảnh: GIANG TRỊNH

Sáng nay 7-10, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cũng đã thông báo hoãn hội nghị triển khai kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Theo thông tin của Báo SGGP, sáng nay 7-10, nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện… tại Hà Nội phải tạm hoãn do nước ngập sâu, nhiều người không kịp đến dự.

PHÚC VĂN