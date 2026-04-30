TPHCM nắng nóng 36-37 độ C trong ngày 30-4 và 1-5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, TPHCM sẽ tiếp tục nắng nóng 36-37 độ C trong hai ngày 30-4 và 1-5, sau đó giảm nhanh từ ngày 2-5.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tại Hà Nội, ngày 30-4, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C. Trời nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại TPHCM hôm nay, nhiệt độ thấp nhất là 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, gió nhẹ. Ngày 1-5, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM là 37 độ C, trời tiếp tục nắng nóng.

Các trang thông tin thời tiết uy tín quốc tế như AccuWeather (Hoa Kỳ) cũng có dự báo tương đồng với dự báo trong nước. Ngày 30-4 tại Hà Nội, nhiệt độ khoảng 28 độ C ban ngày và 21 độ C ban đêm, trời mát. Các nền tảng dự báo thời tiết toàn cầu như Zoom Earth (Hoa Kỳ), Windy (châu Âu) cũng nhận định hôm nay mây đối lưu xuất hiện rải rác tại khu vực Bắc bộ, trong khi Nam bộ duy trì trạng thái nóng ban ngày, mây dông phát triển về chiều tối.

Còn theo dữ liệu từ các trung tâm dự báo quốc tế như NOAA - Hoa Kỳ, JMA - Nhật Bản, hôm nay Bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí mát yếu, tăng mây và khả năng mưa dông cục bộ. Nền nhiệt ở Hà Nội giảm so với các ngày trước, phổ biến dưới 30 độ C. Nam bộ duy trì nền nhiệt cao, đối lưu nhiệt gây mưa dông về chiều.

PHÚC HẬU