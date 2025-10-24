Xã hội

TPHCM: Người dân vật lộn ngăn triều cường dâng cao

Đến 19 giờ ngày 24-10, các lực lượng chức năng và người dân phường Bình Quới (TPHCM) vẫn đang túc trực tại các điểm xung yếu khu vực bờ kè rạch Cầu Cống để ngăn triều cường dâng cao tràn vào nhà.

DSC_9953.jpg
Từ 16 giờ ngày 24-10, các hộ dân đã chuẩn bị bao cát gia cố trước nhà ngăn triều cường dâng

Theo ghi nhận, khu vực Bình Quới nằm ở bán đảo Thanh Đa, cách trung tâm TPHCM khoảng 5 km, bao quanh là kênh rạch và sông Sài Gòn nên thường xuyên bị tác động bởi triều cường.

Người dân và các lực lượng gồng mình ngăn triều cường
z7151752177198_2fb471e5b99883ebb7e407bd9f74b0b0.jpg
Khu vực Bình Quới nằm ở bán đảo Thanh Đa, cách trung tâm TPHCM khoảng 5 km
DSC_9938.jpg
Một tuyến đường tại khu vực Thanh Đa nước vẫn chưa thoát hết sau triều cường tối 23-10
DSC_9943.jpg
DSC_9941.jpg

Từ 17 giờ cùng ngày, triều cường từ sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao vào kênh rạch. Người dân và lực lượng dân quân tự vệ phường Bình Quới sử dụng các bao tải đất để gia cố các điểm tràn.

DSC_9973.jpg
Chiều 24-10, người dân chuẩn bị bao cát, gia cố ngăn triều cường tràn vào nhà
DSC_0012.jpg
Lực lượng chức năng phường Bình Quới dùng bao đất gia cố các điểm xung yếu tại rạch Cầu Cống
DSC_0033.jpg
DSC_0030.jpg
DSC_0056.jpg
Ông Nguyễn Đức Quỳ (ngụ tại phường Bình Quới) xót xa khi 4 tấn cá giống trong ao theo dòng nước trôi đi trong triều cường tối 23-10, ước thiệt hại khoảng 80 triệu đồng
DSC_0073.jpg
Ông Nguyễn Thủy Trường, phường Bình Quới thở dài nói: “Tôi ở đây mấy chục năm, không còn lạ gì với triều cường. Thế nhưng, tối qua tôi mới thấy cảnh triều cường dâng cao nhanh như vậy. Bàn ghế, tủ lạnh, ti vi không kịp kê cao nên bị hư hỏng rất nhiều”.
z7151702786912_0d7b6ff218da795c8111695b37756beb.jpg
z7151702786003_846413d139f545766800ce9433d95527.jpg

Dù kinh doanh hồ câu ở Bình Quới nhiều năm nay, nhưng ông Đỗ Quốc Sự “không kịp trở tay” khi triều cường dâng cao tràn vào ao cá xảy ra tối ngày 23-10. “Tôi chỉ biết đứng nhìn nước cuồn cuộn tràn vào ao mà bất lực. Bao nhiêu cá trong ao đã trôi theo dòng nước”, ông Sự nói trong tiếc nuối.

DSC_0054.jpg
Chiều 24-10, ông Nguyễn Thủy Thạch thất thần trước cảnh đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng
DSC_0060.jpg
Ông Nguyễn Thủy Thạch lau dọn các thiết bị điện tử trong gia đình
DSC_0068.jpg
z7151720157010_359896cea0daebbc295565c162bae751.jpg
Đến khoảng 18 giờ 40 phút, nước từ kênh rạch dâng cao và bắt đầu tràn vào các khu vực dân cư
z7151844989129_bf7affe9e6eb4ead2bac663f05722891.jpg
z7151720149663_641035479082d3a265f7c96e19791149.jpg
Khu vực gần bến đò Bình Quới lúc 19 giờ, nước dâng tràn vào các tuyến đường khu dân cư
DSC_0078.jpg
Tối 24-10, các lực lượng chức năng phường Bình Quới tiếp tục túc trực và kiểm tra các vị trí xung yếu
VĂN ANH - MẠNH THẮNG

