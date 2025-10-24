TPHCM: Người dân vật lộn ngăn triều cường dâng cao
SGGPO
Đến 19 giờ ngày 24-10, các lực lượng chức năng và người dân phường Bình Quới (TPHCM) vẫn đang túc trực tại các điểm xung yếu khu vực bờ kè rạch Cầu Cống để ngăn triều cường dâng cao tràn vào nhà.
Theo ghi nhận, khu vực Bình Quới nằm ở bán đảo Thanh Đa, cách trung tâm TPHCM khoảng 5 km, bao quanh là kênh rạch và sông Sài Gòn nên thường xuyên bị tác động bởi triều cường.
Từ 17 giờ cùng ngày, triều cường từ sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao vào kênh rạch. Người dân và lực lượng dân quân tự vệ phường Bình Quới sử dụng các bao tải đất để gia cố các điểm tràn.
Dù kinh doanh hồ câu ở Bình Quới nhiều năm nay, nhưng ông Đỗ Quốc Sự “không kịp trở tay” khi triều cường dâng cao tràn vào ao cá xảy ra tối ngày 23-10. “Tôi chỉ biết đứng nhìn nước cuồn cuộn tràn vào ao mà bất lực. Bao nhiêu cá trong ao đã trôi theo dòng nước”, ông Sự nói trong tiếc nuối.