Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong khu vực trồng keo

Chiều 20-6, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong nghi do bị ngạt khí khi tham gia dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là ông H.V.L. (sinh năm 1969) và vợ là bà N.T.M.H. (sinh năm 1972), cùng trú xã Kỳ Văn.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 20-6, tại khu vực trồng keo tràm ở địa bàn thôn Tây Xuân (xã Kỳ Văn) xuất hiện đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng nhiều người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Khu vực gần hiện trường xảy ra vụ việc

Trong lúc dập lửa, người dân phát hiện hai vợ chồng ông H.V.L., và bà N.T.M.H., đã tử vong tại khu vực xảy ra cháy.

Theo nhận định ban đầu, hai nạn nhân có khả năng trong lúc chữa cháy trước đó nghi bị ngạt khí, dẫn tới tử vong.

Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

DƯƠNG QUANG