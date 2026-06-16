Đưa Dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe về cơ sở

Ngày 16-6, Sở Y tế TPHCM thông tin sẽ tiếp tục triển khai và đưa vào hoạt động công cụ Dashboard nhằm quản lý, điều hành công tác khám sức khỏe ở cơ sở.

Dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe của xã Bắc Tân Uyên

Đây là hệ thống giúp lãnh đạo địa phương theo dõi trực tuyến tiến độ khám sức khỏe, tình hình sức khỏe người dân và việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử theo thời gian thực. Công cụ này được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường năng lực quản trị y tế cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số.

Thông qua hệ thống, các địa phương có thể cập nhật số lượng người dân đã được khám, tỷ lệ bao phủ trên địa bàn; theo dõi kết quả khám sức khỏe, cơ cấu nhóm đối tượng tham gia, tình hình phân tầng nguy cơ sức khỏe cũng như tiến độ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc đưa Dashboard đến tận cấp xã giúp nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành chương trình khám sức khỏe toàn dân và tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hơn trong việc tổ chức, giám sát và chăm sóc sức khỏe người dân theo địa bàn dân cư. Thông qua đó nhằm thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân một cách thực chất, liên tục và bền vững.

THÀNH SƠN